Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch (szenzorsziget), meg ne is legyen.","shortLead":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch...","id":"20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ead259-dbd9-4674-93e4-bd5388539109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","timestamp":"2019. május. 03. 11:03","title":"A Xiaomi kitalált valami furát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbeabf3-e3a2-452f-ab47-e62ca058ea7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ meghívására érkezik.","shortLead":"Az RMDSZ meghívására érkezik.","id":"20190502_Erdelyi_korutra_megy_Orban_az_EPvalasztasok_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afbeabf3-e3a2-452f-ab47-e62ca058ea7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b294e4d-a357-4901-a078-11ffbf785807","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Erdelyi_korutra_megy_Orban_az_EPvalasztasok_elott","timestamp":"2019. május. 02. 14:50","title":"Erdélyi körútra megy Orbán az EP-választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja a Notre-Dame-székesegyházat, amelynek akkor épp úgy hiányzott a tornya, mint most. A szakember azonban úgy döntött, nem másolja le az eredetit, inkább új tervek alapján egy teljesen újat épít.","shortLead":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja...","id":"20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b0541-7af4-412b-b161-232836e9c211","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","timestamp":"2019. május. 03. 16:03","title":"Lehet, hogy a Notre-Dame már soha nem lesz olyan, mint a tűz előtt – és ez nem feltétlenül baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem kapja meg azt a támogatást, amelyre ahhoz lenne szüksége, hogy egészséges maradjon.","shortLead":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem...","id":"20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5b0de-3fdf-4b32-976e-2512af1c9bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","timestamp":"2019. május. 02. 13:03","title":"Ezt a szülők 55%-a rosszul látja a gyerekéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás miatt két egymástól független ügyben.","shortLead":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás...","id":"20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09917f08-1d70-4b9b-a0d8-d80fa882487a","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","timestamp":"2019. május. 02. 10:50","title":"Irkálás filctollal, virágláda-borogatás – vádat emeltek két budapesti tüntető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","shortLead":"Már régóta nem tudott senki sem nyereséges céget vinni a szentendrei épületbe, most le is bontották.","id":"20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e4945b4-4211-4b39-ab04-a0c1f3dbc3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e31cfa-b4b0-404f-86cf-40f2bd95aa50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Hires_Makoveczepitmenyt_bontottak_el_hogy_irodahaz_epuljon_a_helyen","timestamp":"2019. május. 02. 18:17","title":"Híres Makovecz-építményt bontottak el, hogy irodaház épüljön a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók megállapították, hogy teljesen blokkolható a HIV-fertőzés az antiretrovirális terápiával. ","shortLead":"Kutatók megállapították, hogy teljesen blokkolható a HIV-fertőzés az antiretrovirális terápiával. ","id":"20190503_Tudomanyos_attores_meggatolhato_az_AIDS_virusanak_atorokitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc238275-1a27-43ee-abdf-004f3160b0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Tudomanyos_attores_meggatolhato_az_AIDS_virusanak_atorokitese","timestamp":"2019. május. 03. 10:44","title":"Bebizonyították: működik a HIV-fertőzést gátló terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]