Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","shortLead":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","id":"20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d44321-a1fe-4970-98e2-3c8f4fa9040c","keywords":null,"link":"/sport/20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","timestamp":"2019. június. 14. 11:24","title":"A Toronto Raptors az NBA bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt csapott össze és ismertetett programot az MSZP, a DK és a Momentum indulója. A kánikulában csak a levegő volt forró, a hangulat nem. Kálmán Olga azonban nagyon odaszúrt Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt...","id":"20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522bcf5-c206-4d49-8233-4b56e3b95b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","timestamp":"2019. június. 14. 19:37","title":"Karácsony Gergely, Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor úgy csaptak össze, hogy ugyanazt akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8897a2f3-e57e-4dd1-837e-216b0a2d186c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De cáfolatnak tűnő közleményében valójában nem cáfolt meg semmit.","shortLead":"De cáfolatnak tűnő közleményében valójában nem cáfolt meg semmit.","id":"20190614_Kiraly_Gabor_reagalt_szombathelyi_indulasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8897a2f3-e57e-4dd1-837e-216b0a2d186c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d688ab6a-e217-485e-bf3c-2f4daaf20278","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Kiraly_Gabor_reagalt_szombathelyi_indulasara","timestamp":"2019. június. 14. 17:28","title":"Király Gábor reagált arra, hogy a Fidesz színeiben indulna Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","shortLead":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","id":"20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e88a4f6-5d5d-407b-8f85-d1c1baf7f269","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","timestamp":"2019. június. 15. 21:06","title":"Megvannak a POSZT nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","shortLead":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","id":"20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec59222-d72f-404e-beb6-f26a9c4ae72e","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","timestamp":"2019. június. 14. 21:59","title":"Elindul az osztrák választáson a megbukott Strache felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a5d3ff-ac88-4b1d-a27d-02c1e82cc08b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vita szerinte visszahozta a demokrácia megtépázott szellemét és egy folyamat kezdetét jelenti. ","shortLead":"A vita szerinte visszahozta a demokrácia megtépázott szellemét és egy folyamat kezdetét jelenti. ","id":"20190615_Karacsony_elmondta_mit_gondol_a_penteki_elovalasztasi_vitarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a5d3ff-ac88-4b1d-a27d-02c1e82cc08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548d9876-b821-48e7-bf54-64286ab264c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Karacsony_elmondta_mit_gondol_a_penteki_elovalasztasi_vitarol","timestamp":"2019. június. 15. 15:26","title":"Karácsony elmondta, mit gondol a pénteki előválasztási vitáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","shortLead":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","id":"20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7cd92-63ec-48d0-9924-ce865a895eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","timestamp":"2019. június. 15. 14:28","title":"Beiktatták Szlovákia első női államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók megfékezték a lángokat, azok a motorból az utastérre nem terjedtek át.","shortLead":"A tűzoltók megfékezték a lángokat, azok a motorból az utastérre nem terjedtek át.","id":"20190614_Kigyulladt_egy_busz_a_Gazdagreti_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e667f220-9809-49f0-a137-93a4b83cf5d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Kigyulladt_egy_busz_a_Gazdagreti_teren","timestamp":"2019. június. 14. 15:04","title":"Kigyulladt egy busz a Gazdagréti téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]