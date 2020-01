Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","id":"20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11a592-c24e-4c8b-a114-291db658850a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","timestamp":"2020. január. 07. 13:15","title":"A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi azt mondta, \"problémamegoldó emberekhez\" vitte a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","shortLead":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","id":"20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f714cdd1-f4bd-4baf-b0fe-efcaef5e42c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 06. 14:53","title":"Titokzatos vírus borzolja a kedélyeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e456976-0fd6-4147-b094-66bb71dd8226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varju Lászlót hétfőn hallgatja meg az ügyészség az ellene indult eljárás miatt, az MTVA-székházban történtek miatt. A képviselőt garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják. Varju szerint azért gyanúsították meg, mert a pártállami média működése ellen léptek fel, amikor az 5 pontot akarták beolvastatni a köztévében. ","shortLead":"Varju Lászlót hétfőn hallgatja meg az ügyészség az ellene indult eljárás miatt, az MTVA-székházban történtek miatt...","id":"20200106_hadhazy_mtva_ugyeszseg_varju_dk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e456976-0fd6-4147-b094-66bb71dd8226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e2215d-2e15-4d10-b147-8e15a5fa8ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_hadhazy_mtva_ugyeszseg_varju_dk","timestamp":"2020. január. 06. 12:35","title":" MTVA-székház: Hadházy szerint újabb szintet lépett az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","shortLead":"A Segway a tervek szerint még 2020-ban bemutatja majd a készüléket, 2021-ben pedig piacra is dobják azt.","id":"20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfb80b47-3e35-4473-9cd5-9b6c42a07444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b75aff-ea7b-410b-bc08-7e51e1de83a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_segway_spod_elektromos_jarmu","timestamp":"2020. január. 06. 10:33","title":"Megmutatták az új Segwayt, és nagyon más lesz, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfő reggel már közel 330 forinton jegyezték az eurót.","shortLead":"Hétfő reggel már közel 330 forinton jegyezték az eurót.","id":"20200106_Ismet_gyengult_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a10d651-e690-403f-bfa5-e772cbbd7f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Ismet_gyengult_a_forint","timestamp":"2020. január. 06. 07:55","title":"Ismét gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","shortLead":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","id":"20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4de511c-4728-49b7-8628-a473581a3389","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","timestamp":"2020. január. 07. 06:27","title":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a Fidesz nem indít saját jelöltet a februári időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5a3f1a-a0b9-447b-958c-ad76e94ba605","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Táblagép és laptop helyett a két eszköz hibrid változatát terjesztené el a fogyasztók között az Intel – derült ki a gyártó a CES 2020 elektronikai szakkiállításon tartott előadásán. Az eszköz hajlítható.","shortLead":"Táblagép és laptop helyett a két eszköz hibrid változatát terjesztené el a fogyasztók között az Intel – derült ki...","id":"20200107_intel_horseshoe_bend_laptop_tablet_hibrid_osszehajthato_kijelzo_ces_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a3f1a-a0b9-447b-958c-ad76e94ba605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d0fde8-45d8-4972-ab12-038e9bf238c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_intel_horseshoe_bend_laptop_tablet_hibrid_osszehajthato_kijelzo_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 18:15","title":"Az Intel megmutatta, hogyan kellene szerintük kinézniük a jövő laptopjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori pénzügyminiszter nézeteiből politikai ellenfelei is sokat merítettek. ","shortLead":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori...","id":"202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409228d8-9bc2-42a4-a8f8-4d00cb5dee50","keywords":null,"link":"/360/202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","timestamp":"2020. január. 07. 07:00","title":"Mit valósított meg Bokros Lajos gondolataiból az Orbán-kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]