Terry Gilliam a mintegy negyedszázadon át készülő, Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című filmje apropóján adott interjút az Independentnek, de viszonylag gyorsan rátértek az olyan témákra, mint a Me Too mozgalom és a modern férfiasság. Gilliam elismerte, élvezi, hogy megsérthet embereket, de hát olyan korban élünk, amikor az emberek mindent megtesznek azért, hogy megsértődhessenek. Ő ezt olyan véleményekkel provokálja ki, mint hogy a Me Too mozgalom tulajdonképpen boszorkányüldözés, hogy a fehér férfiak az igazi áldozatok, és hogy valójában a nők kezében összpontosul minden hatalom.

A most 79 éves író, rendező és egykori Monty Python tagja nem is különösebben érzett késztetést, hogy a nagy küszködések árán megszülető filmjéről beszéljen, inkább kifejtette, hogy szerinte miért nincs tere a modern maszkulinitásnak. „Elegem van abból, hogy fehér férfiként, mindenért, amivel baj van a világban, engem hibáztatnak – magyarázta Gilliam. – Egy olyan időszakban élünk, amikor mindig van valaki más, aki felelős a hibáinkért, és ez nem tetszik. Azt akarom, hogy az emberek vállaljanak felelősséget, és ne csak ujjal mutogassanak valaki másra, mondván, hogy tönkretette az életüket.”

Az interjút készítő újságíró egy adott pillanatban elismeri, hogy nagyon frusztráló Gilliammel vitatkozni, mert ő egyszerre „az ördög” és „az ügyvédje”. Az interjú egy ponton tényleg abszurdba fordul. „Nem szeretem a fehér vagy fekete kifejezéseket. Ma már úgy azonosítom magam, mint melaninban szegény férfi. Nem állhatom az egyszerűsítő, törzsi viselkedést, amit jelenleg tapasztalunk” – mondta. Majd azzal poénkodott, hogy eldöntötte, fekete leszbikus lesz, hiszen fehér férfiként őt hibáztatják a világ minden bajáért, így aztán inkább nem lesz fehér férfi. És mivel nem vonzódik szexuálisan a férfiakhoz, így inkább leszbikus lesz. „Mi más lehetnék. A lányokat szeretem. Ezek logikus lépések.”