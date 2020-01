Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés, mielőtt a karácsonyi számok beérkeznének.","shortLead":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés...","id":"20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f3513-ed44-4e3e-adff-06396b2acfa6","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","timestamp":"2020. január. 07. 09:23","title":"Nagy hónap volt a boltokban, és a karácsonyi roham adatai még csak ezután érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, füstmérgezés okozta a három ember halálát.","shortLead":"Úgy tudni, füstmérgezés okozta a három ember halálát.","id":"20200107_holttest_fustmergezes_nagykanizsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c7f5a6-d73d-4ab6-8be8-f151902230e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_holttest_fustmergezes_nagykanizsa","timestamp":"2020. január. 07. 17:57","title":"Három holttestet találtak egy nagykanizsai lakásban, köztük egy gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utóbbi évek leggyengébb évkezdete volt az idei.","shortLead":"Az utóbbi évek leggyengébb évkezdete volt az idei.","id":"20200107_ingatlanpiac_lakas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79b091-5837-4ff7-bf4f-0f410a2a6608","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200107_ingatlanpiac_lakas_2020","timestamp":"2020. január. 07. 07:55","title":"Rosszul indult az ingatlanpiacon 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad281fb5-8e95-495a-bf4d-955dee0d7e6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készítők nem tettek mást, mint halk villanymotorra cserélték az oldtimer zajos belsőégésű motorját.","shortLead":"A készítők nem tettek mást, mint halk villanymotorra cserélték az oldtimer zajos belsőégésű motorját.","id":"20200108_tisztan_elektromos_es_nagyon_meno_ez_az_1960as_vw_kisbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad281fb5-8e95-495a-bf4d-955dee0d7e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb58f8b-b90e-40de-9cee-c3d1c01be05b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tisztan_elektromos_es_nagyon_meno_ez_az_1960as_vw_kisbusz","timestamp":"2020. január. 08. 07:59","title":"Tisztán elektromos és nagyon menő ez az 1960-as VW kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","shortLead":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","id":"20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4de511c-4728-49b7-8628-a473581a3389","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","timestamp":"2020. január. 07. 06:27","title":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a Fidesz nem indít saját jelöltet a februári időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","id":"20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59191122-54e7-4913-9b00-2508535ce4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bosszúból felakasztotta gyerekkori barátját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","shortLead":"A 60 éves tettes mindent beismert a rendőrségnek.","id":"20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb8dca3-1200-4ede-b5e0-c7285fd0b88b","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Felakasztotta_kutyajat_egy_ferfi_Baranyaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:08","title":"Felakasztotta kutyáját egy férfi Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e82bc91-1aa3-4fe2-a980-a51dea5b7b6f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az, hogy a Fidesz számára elmúlt az aranykor, mára egyértelmű lett. A kérdés csak az, most milyen irányba indul el a kormánypárt.","shortLead":"Az, hogy a Fidesz számára elmúlt az aranykor, mára egyértelmű lett. A kérdés csak az, most milyen irányba indul el...","id":"20200108_orban_kormany_ner_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e82bc91-1aa3-4fe2-a980-a51dea5b7b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787eb580-28d6-4463-9a72-29b8548c34ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_orban_kormany_ner_ellenzek","timestamp":"2020. január. 08. 06:30","title":"Most dől el, Orbán mennyire öregedett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]