[{"available":true,"c_guid":"9755c17b-bb5c-4fd2-a162-b681680972a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Enyhe, 4,5-ös földrengést észleltek szakemberek Iránnak azon a részén, ahol egy atomerőmű is található. Ugyanott pár hete is rengett a föld.","shortLead":"Enyhe, 4,5-ös földrengést észleltek szakemberek Iránnak azon a részén, ahol egy atomerőmű is található. Ugyanott pár...","id":"20200108_foldrenges_foldmozgas_irani_atomeromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9755c17b-bb5c-4fd2-a162-b681680972a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b51755c-5d39-4c51-a51c-c44de0ad29bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_foldrenges_foldmozgas_irani_atomeromu","timestamp":"2020. január. 08. 09:43","title":"Megint rengett a föld az iráni atomerőmű közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU és a NATO a megfelelő választ kereste a közel-keleti válságra. Míg az unió vezető hatalmai a régen elúszott atomalkuba próbálnak életet lehelni, a NATO rászánta magát a részleges iraki csapatkivonásra. Az európai és a magyar diplomácia lehetőségeit Bartha Dániellel, a CEID euroatlanti elemzőközpont igazgatójával beszéltük át.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU...","id":"20200108_Europai_strategia_nem_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa111f9-06de-48d3-b852-cf14957b1d74","keywords":null,"link":"/360/20200108_Europai_strategia_nem_letezik","timestamp":"2020. január. 08. 15:05","title":"Ha mélyül az ellentét Iránnal, Európában is megnő a terrorveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","id":"20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3125bdb0-6a44-463a-bca7-fa65e8f68cfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 08. 19:20","title":"Intercityről zuhant le egy férfi Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni. A Főkertért még megy a csata, a szocialistákat is érdekli a cég.","shortLead":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni...","id":"20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555771db-a0c8-4af5-b65c-c627584f77d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","timestamp":"2020. január. 08. 12:20","title":"Bardóczi lesz az új főkertész, jövő héten a Főkert is új vezetőt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5d0c5-9b50-4ca9-b857-24d215984bf5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A jövő egyértelműen az önvezető autózásról szól, de a BMW azért a végsőkig kitartana a vezetési élmény mellett.","shortLead":"A jövő egyértelműen az önvezető autózásról szól, de a BMW azért a végsőkig kitartana a vezetési élmény mellett.","id":"20200109_kormany_es_pedalok_sincsenek_a_bmw_uj_utastereben__kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5d0c5-9b50-4ca9-b857-24d215984bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56610d80-73ba-4d64-b570-020ad5f4a38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_kormany_es_pedalok_sincsenek_a_bmw_uj_utastereben__kiprobaltuk","timestamp":"2020. január. 09. 06:41","title":"Kormány és pedálok sincsenek a BMW új tekintetvezérelt utasterében – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a4154-7307-4fb2-b14c-1ba3996d3f61","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Már kevésbé a vallási meggyőződés, inkább lelki vagy közösségi élmény utáni vágy hajtja a rekordszámban Compostela felé induló zarándokokat, akiket bezárt templomok és nyitott bárok várnak.","shortLead":"Már kevésbé a vallási meggyőződés, inkább lelki vagy közösségi élmény utáni vágy hajtja a rekordszámban Compostela felé...","id":"201951__telitett_el_camino__spiritualis_turizmus__coelhohatas__utkeresok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e7a4154-7307-4fb2-b14c-1ba3996d3f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e748baa1-a730-40e5-bb15-8553e22382ad","keywords":null,"link":"/360/201951__telitett_el_camino__spiritualis_turizmus__coelhohatas__utkeresok","timestamp":"2020. január. 07. 19:00","title":"Kólaautomata a mező közepén - egyre ritkább a tiszta El Camino-élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin úgy tűnik, víz van.","shortLead":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin...","id":"20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ae681-c958-4156-a461-bc9f877aacd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","timestamp":"2020. január. 07. 17:12","title":"Találtak egy új, Föld-méretű bolygót, a lakható zónában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]