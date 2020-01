Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan lista, ahol negatív irányú javulás volt tapasztalatható.","shortLead":"Van olyan lista, ahol negatív irányú javulás volt tapasztalatható.","id":"20200112_Palkovics_szerint_lenyegesen_javult_a_magyar_egyetemek_presztizse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8252b9-4f65-4dc7-964a-2136204fcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Palkovics_szerint_lenyegesen_javult_a_magyar_egyetemek_presztizse","timestamp":"2020. január. 12. 13:02","title":"Van lista, ahol minden egyetemünk rontott, de Palkovics szerint lényeges a javulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65da354-d36c-49f2-a3a5-e8d9ed353bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 11. 13:42","title":"Marad a szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban úgy hírlik, hogy a Pixel 4a esetében másként döntött a Google.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban...","id":"20200111_google_pixel_4a_xl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b34bbb7-a50b-420a-97c3-e3902e5f3c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_google_pixel_4a_xl","timestamp":"2020. január. 11. 16:03","title":"Magányos maradhat idén a Google telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","shortLead":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","id":"20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc95f3-4922-4571-a329-b2dea5a210ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","timestamp":"2020. január. 12. 13:28","title":"Jobb a levegő, de marad a szmogriadó a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kommunista állami hírügynöksége szerint Kim Dzsong Un és Donald Trump személyes viszonya nem elég jó ahhoz, hogy újrainduljanak az egyeztetések.","shortLead":"A kommunista állami hírügynöksége szerint Kim Dzsong Un és Donald Trump személyes viszonya nem elég jó ahhoz...","id":"20200113_Washington_surgeti_a_targyalasok_ujrainditasat_EszakKoreaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1fbdf8-efac-4890-8e72-685b787d4ead","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Washington_surgeti_a_targyalasok_ujrainditasat_EszakKoreaval","timestamp":"2020. január. 13. 05:12","title":"Washington sürgeti a tárgyalások újraindítását Észak-Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más vélemény szerint először a saját házunk táján lenne érdemes körülnéznünk.","shortLead":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más...","id":"202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4903da-4143-427e-aee6-9037ef85fd21","keywords":null,"link":"/360/202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","timestamp":"2020. január. 11. 09:30","title":"Kiirtó cukik: kijárási tilalmat rendelnének el az EU-ban a macskáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","shortLead":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","id":"20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4462cc-33b6-417e-be15-859468823d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","timestamp":"2020. január. 13. 05:27","title":"Oscar-díj: Ma eldől, ismét izgulhatunk-e magyar filmért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","shortLead":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","id":"20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304e2e5-0d29-4d75-82b5-ce3e4661b185","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","timestamp":"2020. január. 11. 20:28","title":"Kihúzták az ötös lottót: negyven alatt esélye sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]