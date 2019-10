Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cde5a7d-2bb0-4e01-9d4d-c9908e2a7a5f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 50 karátos drágakő egy kiállításról tűnt el.","shortLead":"Az 50 karátos drágakő egy kiállításról tűnt el.","id":"20191025_gyemant_lopas_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cde5a7d-2bb0-4e01-9d4d-c9908e2a7a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287d8e1-d17d-4848-afe0-aa4509a06daf","keywords":null,"link":"/elet/20191025_gyemant_lopas_japan","timestamp":"2019. október. 25. 11:34","title":"Elloptak egy félmilliárd forintos gyémántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985af9ad-c399-45ad-bc50-9acfd3d15ead","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar férfi akciós autókat ígérve egy olaszországi kereskedésbe hívta az áldozatait, ott mutogatta a kocsikat, majd miután átvette értük előre a pénzt, felszívódott.","shortLead":"A magyar férfi akciós autókat ígérve egy olaszországi kereskedésbe hívta az áldozatait, ott mutogatta a kocsikat, majd...","id":"20191025_33_millio_forintot_szedett_ki_egy_ugyes_trukkel_egy_alautokereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985af9ad-c399-45ad-bc50-9acfd3d15ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b27679e-649c-401d-bd01-13c1b36da744","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_33_millio_forintot_szedett_ki_egy_ugyes_trukkel_egy_alautokereskedo","timestamp":"2019. október. 25. 09:54","title":"33 millió forintot csalt ki vevőjétől egy ál-autókereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig leginkább a melegeket, a romákat és a más vallásúakat sújtja. A kormány gyűlöletkampánya is termékeny talajra hullott, hazánk az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol meredeken emelkedik azoknak a száma, akik nem akarnak muszlim kollégát vagy családtagot. ","shortLead":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig...","id":"20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3877d-f417-47bc-adc2-77d58a10fe0e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","timestamp":"2019. október. 25. 17:00","title":"Női miniszterelnököt is elfogadnának a magyarok, csak roma vagy meleg ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról az esetről van szó, amikor az ellenzéki képviselők, köztük a DK-s Varju László is bementek az MTVA székházába, hogy beolvastassák petíciójukat.","shortLead":"Arról az esetről van szó, amikor az ellenzéki képviselők, köztük a DK-s Varju László is bementek az MTVA székházába...","id":"20191025_polt_peter_mentelmi_jog_varju_laszlo_mtva_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0054aba8-2008-418f-9f3f-36acb899f397","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_polt_peter_mentelmi_jog_varju_laszlo_mtva_tuntetes","timestamp":"2019. október. 25. 10:43","title":"Polt Péter felfüggesztené Varju László mentelmi jogát az MTVA-ban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","shortLead":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","id":"20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a860b6a1-2e75-4e38-9262-214626d83757","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","timestamp":"2019. október. 25. 09:22","title":"Átépítik a világ leggonoszabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A honvédelmi államtitkár a Facebookon hozta mindezt nyilvánosságra.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár a Facebookon hozta mindezt nyilvánosságra.","id":"20191025_nemet_szilard_wittner_maria_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04620ae8-f8d3-48b2-894c-f061c21e6f1e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_nemet_szilard_wittner_maria_foto","timestamp":"2019. október. 25. 18:31","title":"Németh Szilárd neonzöld szemüvegben vizsgálta az Ötszáz gramm prágai sonkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az uruguayi szövetségi kapitány nem pihenteti az ászait a budapesti mérkőzésen.","shortLead":"Az uruguayi szövetségi kapitány nem pihenteti az ászait a budapesti mérkőzésen.","id":"20191026_Suarez_Cavani_Godin__Bombaeros_kerettel_erkezik_Uruguay_a_Puskas_Stadion_avatojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa090d2c-8586-452d-a3e2-dc08a99595be","keywords":null,"link":"/sport/20191026_Suarez_Cavani_Godin__Bombaeros_kerettel_erkezik_Uruguay_a_Puskas_Stadion_avatojara","timestamp":"2019. október. 26. 16:35","title":"Suarez, Cavani, Godin - Bombaerős kerettel érkezik Uruguay a Puskás Stadion avatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1072882e-004b-4f6a-b758-835918b9ade0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezerötszáz éve, a bizánci korban épült hatalmas templom romjaira bukkantak a régészek Bét-Semesben, Izrael középső részén – jelentette a Háárec című izraeli napilap. A helyszínen talált görög nyelvű mozaikfelirat szerint egy titokzatos \"dicsőséges mártír\" emlékének szánták a hatodik században emelt templomot, amelynek padlózatát gazdag mozaikdíszítés, ablakait pedig üveg borította.","shortLead":"Ezerötszáz éve, a bizánci korban épült hatalmas templom romjaira bukkantak a régészek Bét-Semesben, Izrael középső...","id":"20191026_1500_eve_epult_templom_romjai_izrael_bet_semes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1072882e-004b-4f6a-b758-835918b9ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c9c9e8-ecf2-481d-abd0-715c6af05fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_1500_eve_epult_templom_romjai_izrael_bet_semes","timestamp":"2019. október. 26. 20:03","title":"1500 éve épült hatalmas, rejtélyes templomra bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]