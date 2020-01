Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra egy rosszul kiküldött üzenet miatt.","shortLead":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra...","id":"20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3bc014-427c-4baa-bf3b-9045acd5265e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","timestamp":"2020. január. 13. 15:03","title":"Súlyos atomkatasztrófáról küldtek ki tájékoztatást Kanadában – tévedésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","shortLead":"Már járőrözik a Baja nevű hajó.","id":"20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef747d1-3054-493a-b9f2-077ebf5982a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68aff0-8998-4982-9a75-d775847bf4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_honvedseg_hajo_tisza_menekultek_szeged","timestamp":"2020. január. 13. 15:37","title":"Honvédségi hajóval keresik ezentúl a menekülteket a Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány már bőven beletette a maga részét a fővárosi állatkertben épülő Biodómba, nem lehet minden elszálló költségű projektre csak úgy pluszpénzt adni – állítja Fürjes Balázs. A kormány Budapest-államtitkára az állatkert főigazgatóját hibáztatja a kialakult helyzetért.","shortLead":"A kormány már bőven beletette a maga részét a fővárosi állatkertben épülő Biodómba, nem lehet minden elszálló költségű...","id":"20200114_A_kormany_nevelesi_celzat_miatt_sem_ad_tobb_penzt_a_fovarosi_Biodomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cdd10c-66ca-4b29-9873-3a451b178167","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_kormany_nevelesi_celzat_miatt_sem_ad_tobb_penzt_a_fovarosi_Biodomra","timestamp":"2020. január. 14. 12:45","title":"A kormány nevelési célzat miatt sem ad több pénzt a fővárosi Biodómra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafcaf4f-8b22-4ca8-8dc3-c889bc468452","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több lap is erről számolt be.","shortLead":"Több lap is erről számolt be.","id":"20200112_Egyre_tobb_helyi_politikus_es_tisztsegviselo_ellen_kovetnek_el_buncselekmenyeket_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eafcaf4f-8b22-4ca8-8dc3-c889bc468452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a72c52d-493b-469a-b8a7-71dac9742ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Egyre_tobb_helyi_politikus_es_tisztsegviselo_ellen_kovetnek_el_buncselekmenyeket_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 12. 16:45","title":"Egyre több helyi politikus és tisztségviselő ellen követnek el bűncselekményeket Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának sportos újdonsága várhatóan plugin hibrid technikával is elérhető lesz.","id":"20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1017bb-5c94-4463-bf08-9f98e628557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_zold_rendszamot_kaphat_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. január. 13. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat – ha megtalálja.","shortLead":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat...","id":"20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d00bea-eaab-4dfd-ba53-49706d4e7fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","timestamp":"2020. január. 13. 16:58","title":"Van valahol a svéd hegyekben egy vadiúj Passat, aki megtalálja, viheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","shortLead":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","id":"20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79172251-368f-4358-9c18-ac1897b86341","keywords":null,"link":"/elet/20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","timestamp":"2020. január. 13. 21:29","title":"Kiderült, ki hagyott évekig pénzkötegeket egy angol faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]