Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként majdnem tíz napot töltünk kórházban – ezzel a magyar adat a legrosszabb az Európai Unióban.","shortLead":"Fejenként majdnem tíz napot töltünk kórházban – ezzel a magyar adat a legrosszabb az Európai Unióban.","id":"20200114_A_magyarok_toltik_a_legtobb_napot_korhazi_agyon_fekve_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854f5aa-0be2-41eb-958c-a9efc2f692b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_A_magyarok_toltik_a_legtobb_napot_korhazi_agyon_fekve_az_EUban","timestamp":"2020. január. 14. 09:59","title":"Az EU-ban a magyarok töltik a legtöbb napot kórházi ágyban fekve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0fabac-95cb-4620-add5-f04fb06494ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","timestamp":"2020. január. 15. 10:24","title":"Marabu FékNyúz: Mékőtök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy évben több kritika is érte a kínai ByteDance által üzemeltetett TikTok nevű szolgáltatást azért, mert nem tűnik eléggé biztonságosnak. Most a szabályrendszer átdolgozásával igyekszik ezen változtatni a vállalat.","shortLead":"Az elmúlt egy évben több kritika is érte a kínai ByteDance által üzemeltetett TikTok nevű szolgáltatást azért, mert nem...","id":"20200113_tiktok_bytedance_felhasznalasi_feltetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa9993b-9085-4dc7-92d5-aa2df8029dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_tiktok_bytedance_felhasznalasi_feltetelek","timestamp":"2020. január. 13. 14:03","title":"Szigorodott a TikTok szabálykönyve, több mindent betiltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","shortLead":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","id":"20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3778d-6498-416e-af75-df80562fb242","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 14. 12:49","title":"Az MTA felajánlotta, hogy segít a Nemzeti alaptantervben, de a kormány nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra utazzanak.","shortLead":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra...","id":"20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c1a885-265a-44b9-bfed-8c512e2d7809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","timestamp":"2020. január. 13. 17:12","title":"Jól nézze meg ezt a képet, az az ember is rajta lehet, aki elsőként a Marsra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban kerülhet az Országgyűlés elé az igazságügyi tárcának a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról szóló javaslata – mondta az igazságügy miniszter az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"Februárban kerülhet az Országgyűlés elé az igazságügyi tárcának a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról szóló...","id":"20200114_Februarban_targyalnak_a_felteteles_szabadsagra_bocsatas_szigoritasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9d34b8-c337-4d41-a0aa-c1a1d16da72a","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Februarban_targyalnak_a_felteteles_szabadsagra_bocsatas_szigoritasarol","timestamp":"2020. január. 14. 05:32","title":"Februárban tárgyalnak a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB komoly kritikát fogalmazott meg a magyarországi bankokkal szemben: túl drágák, és nem használnak csomagárazást. A bankok szerint egyrészt a tranzakciós illeték és az ingyenes készpénzfelvétel miatt pluszköltségeik vannak, másrészt igenis akadnak olyan csomagjaik, amilyeneket az MNB szeretne.","shortLead":"Az MNB komoly kritikát fogalmazott meg a magyarországi bankokkal szemben: túl drágák, és nem használnak csomagárazást...","id":"20200114_A_bankok_valaszoltak_az_MNBkritikara_miszerint_tul_dragak_lennenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f20922-f515-4730-8202-9ca8da973ab5","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_bankok_valaszoltak_az_MNBkritikara_miszerint_tul_dragak_lennenek","timestamp":"2020. január. 14. 12:36","title":"A bankok válaszoltak az MNB-kritikára, miszerint túl drágák lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol a lakossági fűtés a legnagyobb szennyező. Mit tehetnek azok, akik jobb híján használt ruhát és műanyagot égetnek el, csak hogy ne fagyjon meg az egész család? A Sajó-völgyben jártunk. ","shortLead":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol...","id":"20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83872ea5-f14b-4e31-9f87-b3eb18cb32d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","timestamp":"2020. január. 13. 20:00","title":"Saját magukat mérgezik, de legalább nem fagynak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]