Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","shortLead":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","id":"20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3778d-6498-416e-af75-df80562fb242","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 14. 12:49","title":"Az MTA felajánlotta, hogy segít a Nemzeti alaptantervben, de a kormány nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége az egész világon a bozóttüzek miatt keletkezett füst és por okán - tudatták a helyi hatóságok kedden.","shortLead":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége...","id":"20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256a9fae-47a1-4cc9-8515-207b52b63ada","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","timestamp":"2020. január. 14. 05:41","title":"A bozóttüzek miatt Melbourne levegője a legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","shortLead":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","id":"20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6626b-4610-4cee-bae7-572250e0137b","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","timestamp":"2020. január. 13. 14:06","title":"Visszatér a politikába az ibizás videójába belebukott Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294b85b9-c8ec-421a-b726-e8f625dd7de1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal ketten együtt bírálták a brit sajtót.","shortLead":"Ezúttal ketten együtt bírálták a brit sajtót.","id":"20200113_Harry_es_Vilmos_herceg_kozos_nyilatkozatot_adott_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294b85b9-c8ec-421a-b726-e8f625dd7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b78769-ab0d-4bfe-8218-49409159bdbd","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Harry_es_Vilmos_herceg_kozos_nyilatkozatot_adott_ki","timestamp":"2020. január. 13. 14:16","title":"Harry és Vilmos herceg közös nyilatkozatot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2832f1f-301b-4bfa-85cd-03a5e29aa909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnap esti tűz és robbanás következtében öt épület sérült meg, három lakhatatlanná vált.\r

","shortLead":"A vasárnap esti tűz és robbanás következtében öt épület sérült meg, három lakhatatlanná vált.\r

","id":"20200113_obuda_dinamo_utca_tuz_rendorseg_nyomozas_buntetoeljaras_szabalytalan_kalyhabekotes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2832f1f-301b-4bfa-85cd-03a5e29aa909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413f02d4-a515-44e5-a0f5-45fffcf008de","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_obuda_dinamo_utca_tuz_rendorseg_nyomozas_buntetoeljaras_szabalytalan_kalyhabekotes","timestamp":"2020. január. 13. 17:55","title":"Büntetőeljárás indult az óbudai tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok a kockázat és a kedvezőtlen hatás, az eurózóna országainak jelentős részében pedig magas az államadósság, így sebezhetőek. Ráadásul az országok belpolitikai helyzete miatt nem haladnak a reformok, és félő, hogy válságjelenségekre is lassan fognak tudni reagálni.","shortLead":"Sok a kockázat és a kedvezőtlen hatás, az eurózóna országainak jelentős részében pedig magas az államadósság...","id":"20200114_A_Moodys_megkongatta_a_veszharangot_az_eurozona_orszagai_folott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366a17-9d6d-43d7-a5ad-3671e30cf62e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_A_Moodys_megkongatta_a_veszharangot_az_eurozona_orszagai_folott","timestamp":"2020. január. 14. 16:14","title":"A Moody’s megkongatta a vészharangot az eurózóna országai fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új teherterminálnál is meg fog állni a 200E reptéri busz, a menetrendjét pedig a műszakokhoz igazítják.","shortLead":"Az új teherterminálnál is meg fog állni a 200E reptéri busz, a menetrendjét pedig a műszakokhoz igazítják.","id":"20200114_A_BKK_beiktat_egy_kis_kiterot_a_repteri_busz_utvonalaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a99088-f5ea-46f5-8ab3-98a94fd965fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_BKK_beiktat_egy_kis_kiterot_a_repteri_busz_utvonalaba","timestamp":"2020. január. 14. 10:25","title":"A BKK beiktat egy újabb megállót a 200E reptéri busz útvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a vételár kiegyenlítése hétfőn megtörtént - tájékoztatta a Master Good az MTI-t.","shortLead":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát...","id":"20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385538-99ef-4bb7-b53b-b87f42413477","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","timestamp":"2020. január. 14. 04:53","title":"Megvette a magyar Master Good a Ságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]