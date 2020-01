Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a zebrán gázolt el egy gyalogost, majd azonnal a gázra lépett. Miközben a sérült ott volt az autó elején. Elkapták.","shortLead":"A sofőr a zebrán gázolt el egy gyalogost, majd azonnal a gázra lépett. Miközben a sérült ott volt az autó elején...","id":"20200117_szelvedo_bmw_gyalogos_zebra_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67add95c-ea99-40ba-ad83-5213beabb8e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_szelvedo_bmw_gyalogos_zebra_gazolas","timestamp":"2020. január. 17. 13:08","title":"Szélvédőbe szorult sérülttel próbált meglépni a rendőrök elől egy BMW-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát jótékonykodásra szánja – mondja Jellinek Dániel ingatlanmágnás, Magyarország egyik leggazdagabb embere, az Indotek cégcsoport feje.","shortLead":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát...","id":"202003__jellinek_daniel__vagyonrol_elitrol_ingatlanpiacrol__semmi_mutyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5314ff-5c6d-4a71-9461-5993f74148f6","keywords":null,"link":"/360/202003__jellinek_daniel__vagyonrol_elitrol_ingatlanpiacrol__semmi_mutyi","timestamp":"2020. január. 18. 08:15","title":"„Van olyan, hogy az ember elvből nem csinál meg valamit, akkor sem, ha az a legjobb üzlet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e643094-ebbc-4da7-8ec0-60b346323555","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két évvel az alapító halála után elveszített egy csillagot a világhírű francia mesterszakács legendás étterme, a Lyon közelében lévő L'Auberge du Pont de Collonges, amely 55 éve megszakítás nélkül viselte a Michelin étteremkalauz által maximálisan adható három csillagot.\r

\r

","shortLead":"Két évvel az alapító halála után elveszített egy csillagot a világhírű francia mesterszakács legendás étterme, a Lyon...","id":"20200117_Csillagot_vesztett_Paul_Bocuse_legendas_etterme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e643094-ebbc-4da7-8ec0-60b346323555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d003955e-bc25-49ad-a806-2a9bfa1e7667","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Csillagot_vesztett_Paul_Bocuse_legendas_etterme","timestamp":"2020. január. 17. 14:47","title":"Csillagot vesztett Paul Bocuse legendás étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés gyanújával. Egy cseh lap meg is nevezte a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit.","shortLead":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés...","id":"20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f2673-6c35-4cf3-852b-7f23c3861ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","timestamp":"2020. január. 17. 14:45","title":"Német-magyar állampolgár diplomata bukott le kémkedés gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem ért egyet az orvoskamara javaslatával.","shortLead":"Nem ért egyet az orvoskamara javaslatával.","id":"20200118_Cser_Agnes_Igazsagtalan_es_etikatlan_a_halapenz_buntetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2b75a-644f-4fde-b8ae-5d8a6283fb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Cser_Agnes_Igazsagtalan_es_etikatlan_a_halapenz_buntetese","timestamp":"2020. január. 18. 15:50","title":"Cser Ágnes: Igazságtalan és etikátlan a hálapénz büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy honlapról lehetett letölteni a kalózadatokat.","shortLead":"Egy honlapról lehetett letölteni a kalózadatokat.","id":"20200117_12_milliard_lopott_jelszot_arult_egy_hollandus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85789f33-4f5b-4b36-818c-1009e545b888","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_12_milliard_lopott_jelszot_arult_egy_hollandus","timestamp":"2020. január. 17. 12:41","title":"12 milliárd lopott jelszót árult egy holland fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És nem szabad elhallgatni a kockázatokat.","shortLead":"És nem szabad elhallgatni a kockázatokat.","id":"20200117_Szijjarto_nem_kell_migracio_a_gazdasagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e875cfac-59f4-47f6-a22c-0b5ccfd6a3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_Szijjarto_nem_kell_migracio_a_gazdasagnak","timestamp":"2020. január. 17. 12:15","title":"Szijjártó: Nem kell migráció a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","shortLead":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","id":"20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a1b7d7-44fd-45e3-a08b-419ae5fa123e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","timestamp":"2020. január. 17. 17:15","title":"Feljelentésből tudta meg, hogy a miskolci kórházban három éve kivették a petevezetékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]