[{"available":true,"c_guid":"53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő felügyelőbizottságába. Azzal érveltek, hogy polgármesterként eddig is felelősségteljes döntéseket kellett hoznia a fürdő működéséről, ezért volt célszerű a lépés.","shortLead":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő...","id":"20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25f7-f13b-42f8-a41a-05cb3bd4e60e","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"640 ezret kap a gyógyfürdőtől a harkányi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók számára mostantól nem mindig lesz egyértelmű és felügyelhető, hogy mikor milyen applikációk frissültek a mobilon.","shortLead":"A felhasználók számára mostantól nem mindig lesz egyértelmű és felügyelhető, hogy mikor milyen applikációk frissültek...","id":"20200116_google_play_aruhaz_alkalmazas_frissitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81eed8-ec24-419c-ad51-4e517abe8afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_google_play_aruhaz_alkalmazas_frissitese","timestamp":"2020. január. 16. 11:33","title":"Kivett a Google egy fontos értesítést az Androidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt szétfeszítik a katonai konfliktusok és a gazdasági nehézségek.","shortLead":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt...","id":"202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8bf065-e227-48f8-bf4e-447f1d8cd0a4","keywords":null,"link":"/360/202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","timestamp":"2020. január. 16. 15:00","title":"Céltévesztés Iránban: nemcsak a lelőtt ukrán gép miatt van bajban az ajatollah ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b3ca72-c229-48a1-b03f-91eab13aedfb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Andrej Babis cseh miniszterelnök harcol az ügyészség, az unió és a cseh nép ellen, Orbán Viktorral viszont jóban van, mert Brüsszelről hasonlóan vélekednek. ","shortLead":"Andrej Babis cseh miniszterelnök harcol az ügyészség, az unió és a cseh nép ellen, Orbán Viktorral viszont jóban van...","id":"202003_kakas_a_mutragyadombon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b3ca72-c229-48a1-b03f-91eab13aedfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b834e08a-ba8d-4ea6-be42-de047f7fe6e4","keywords":null,"link":"/360/202003_kakas_a_mutragyadombon","timestamp":"2020. január. 16. 10:35","title":"A büntetőeljárás-rekorder kormányfő, akit nem engedtek megtanulni magyarul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40dc70c-4ae1-4316-8406-e5c83f55194c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Steven Tylerék előtt.\r

\r

","shortLead":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Steven Tylerék előtt.\r

\r

","id":"20200117_Mar_csak_az_elozenekarert_is_erdemes_menni_az_Aerosmith_koncertre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40dc70c-4ae1-4316-8406-e5c83f55194c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afdae16-4edd-4bcd-a153-98f4355e6d8e","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Mar_csak_az_elozenekarert_is_erdemes_menni_az_Aerosmith_koncertre","timestamp":"2020. január. 17. 10:20","title":"Már csak az előzenekarért is érdemes menni az Aerosmith koncertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Afrika éléskamrájaként ismert Zimbabwe egy évtizede küzd gazdasági válsággal, élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal.","shortLead":"Dél-Afrika éléskamrájaként ismert Zimbabwe egy évtizede küzd gazdasági válsággal, élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal.","id":"20200116_45_millio_ember_ehinseg_del_afrika_ehezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfeed15-d75d-4d49-904c-7158bc85f468","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_45_millio_ember_ehinseg_del_afrika_ehezes","timestamp":"2020. január. 16. 19:19","title":"45 millió embert fenyeget éhínség Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","shortLead":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","id":"20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700feadf-1532-4c2b-9a34-7622b8d7f9ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","timestamp":"2020. január. 15. 21:20","title":"Lövöldözés volt az amerikai Nemzeti Gárda támaszpontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt szeretné elhárítani az uniós kereskedelmi biztos Washingtonban, ahol épp most írták alá a kereskedelmi háborúnak véget vető egyezményt az USA és Kína képviselői.","shortLead":"Ezt szeretné elhárítani az uniós kereskedelmi biztos Washingtonban, ahol épp most írták alá a kereskedelmi háborúnak...","id":"20200116_Kina_utan_az_EU_fele_fordul_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187a132d-82e2-4f4e-97c1-e0b9425de873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Kina_utan_az_EU_fele_fordul_Trump","timestamp":"2020. január. 16. 15:15","title":"Kína után az EU felé fordul Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]