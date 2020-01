Az ausztrál bozóttűz iszonyú pusztítást végez az állatvilágban is, és a becslések szerint egymilliárd állat veszett oda, az utak mentén pedig elszenesedett állattetemek fekszenek.

Az ökológiai tragédiából viszont kiemelkedni látszik egy faj, amely úgy tűnik, hogy amolyan önkéntelen hősként kisegíti a többi állatot:

a vombatok.

Előbb az új-zélandi Greenpeace írt arról, hogy olyan hírek terjednek az ausztrál közösségi médiában, hogy a vombatok az odúikba terelik a kicsi állatokat, hogy ott át tudják vészelni a tüzeket. Ezt a megfogalmazást később visszavonták – mármint ami a terelést illeti. Ami így ebben a formában valóban úgy hangzott, mint egy Disney-mese.

A csavar viszont az a történetben, hogy a tudósok egyáltalán nem zárják ki, hogy a vombatok beengedik a többi állatot az odújukba, mivel érzik a tűz miatti veszélyt. A terelés már csak azért sem valószínű, mert a vombatok erősen rövidlátóak.

A vombatok egyébként nem túl vendégszeretőek, ha az otthonukról van szó, ennek ellenére már a bozóttüzek előtt is készült olyan felvétel, amelyen az látszik, hogy megosztják az odújukat más fajok egyedeivel.

A vombatok odúi ráadásul elég nagyok, igazából akár száz méter hosszú odúrendszerek is lehetnek, és jól szellőznek, mivel több kijáratuk is van. Ez a méret azt is jelenti, hogy az állatok akár úgy is átvészelhetik bent a veszélyt, hogy nem is találkoznak egymással.

(IFL Science)