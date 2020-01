Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz fordul a Borsod megyei Kórházban történt feltétezett meddővé tétel ügyében. A politikus szerint lehetséges, hogy Magyarország legnagyobb egészségügyi botrányával állunk szemben. ","shortLead":"Az MSZP országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz fordul a Borsod megyei Kórházban történt feltétezett meddővé...","id":"20200119_Orban_Viktorhoz_fordul_Bangone_a_borsodi_korhaz_feltetelezett_illegalis_beavatkozasai_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59cea4a-a904-4431-85f3-ebc32e4f38c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Orban_Viktorhoz_fordul_Bangone_a_borsodi_korhaz_feltetelezett_illegalis_beavatkozasai_miatt","timestamp":"2020. január. 19. 14:26","title":"Orbán Viktorhoz fordul Bangóné a borsodi kórház feltételezett, illegális beavatkozásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére a végösszeg a 133 milliárd forintot is meghaladhatja. ","shortLead":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére...","id":"20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0261b47c-e4ea-4563-9fd8-0bf05cd055c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. január. 20. 06:30","title":"Csaknem 100 milliárdot költhetett Rogán Antal tárcája kormánypropagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy évvel ezelőtt alapított önkormányzati díjtól.","shortLead":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy...","id":"20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4448bb56-789c-448f-8f20-98850665ad46","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. január. 20. 11:16","title":"Keményen beszólt Márki-Zay Péternek Bessenyei Ferenc özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","shortLead":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","id":"20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b59187-1803-4601-9f78-e880dfd7f46f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","timestamp":"2020. január. 20. 06:42","title":"Nem fizetett a kukaholding Budapestnek, február közepéig vannak csak tartalékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","shortLead":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","id":"20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18551165-5991-4e92-a1b9-c966c72fe5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. január. 19. 07:50","title":"Lezárják két órára az M1-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75edc-f32e-4cf8-b2fc-3a813d0a4e71","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Mesterséges intelligenciával jogi döntések éppúgy elemezhetők, mint állatorvosi nyilvántartások – mondja Gyekiczky Tamás, a digitális társadalom és a jogrendszer összefüggéseit Németországban kutató nyugalmazott bíró, aki szerint a valódi digitális forradalom, az e-akta sokkal gyorsabbá és átláthatóbbá tenné a bíróságok munkáját.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával jogi döntések éppúgy elemezhetők, mint állatorvosi nyilvántartások – mondja Gyekiczky...","id":"202003__digitalis_birosagok__kihivasok__itelkezo_algoritmusok__tisztelt_legfelsobb_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75edc-f32e-4cf8-b2fc-3a813d0a4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d566cd4-7afb-4d78-98d8-38e24d7a0ba0","keywords":null,"link":"/360/202003__digitalis_birosagok__kihivasok__itelkezo_algoritmusok__tisztelt_legfelsobb_szoftver","timestamp":"2020. január. 19. 08:15","title":"Ha nem alakítjuk át sürgősen a magyar bíróságokat, el fogjuk veszíteni a következő évszázadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is, a média túl erős - magyarázta Harry herceg.","shortLead":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is...","id":"20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7013d-31e5-4323-b2fa-6a583a9e5a0c","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","timestamp":"2020. január. 20. 06:59","title":"Harry herceg: Nem volt más választásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","shortLead":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","id":"20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308d667d-2018-40fa-964c-279c9d9c152d","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","timestamp":"2020. január. 20. 10:15","title":"Lövöldözés volt Kansas Cityben: 2 halott, 15 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]