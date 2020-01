Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység okozta klímaváltozás fokozza a futótüzek kockázatát –m állapította meg egy friss brit elemzés.","shortLead":"Az emberi tevékenység okozta klímaváltozás fokozza a futótüzek kockázatát –m állapította meg egy friss brit elemzés.","id":"20200118_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_futotuzek_kialakulasa_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a55cc3-87e2-4d27-9639-a6ae6e26a262","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_futotuzek_kialakulasa_kockazat","timestamp":"2020. január. 18. 19:03","title":"Tüzetesen átnéztek 57 tanulmányt – ugye kitalálja, miért vannak mostanában ekkora tüzek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. 