Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","shortLead":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","id":"202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27737383-c11a-4469-9794-89e7ccc7494c","keywords":null,"link":"/360/202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","timestamp":"2020. január. 19. 12:30","title":"Korszakokat összekötő kapcsolódásokat tár fel a Modem nagy fotókiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg magát nem nyilvánosságnak szánt képsorokkal. De az ellenzék ebben a műfajban is alulteljesít – ahogy az kiderült a Dumaszínház humoristáinak szakszerű elemzéséből.","shortLead":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg...","id":"20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e333ff-1dc0-4e8c-9808-276ec98c1240","keywords":null,"link":"/360/20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","timestamp":"2020. január. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Minden idők legnyomorultabb szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","shortLead":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","id":"20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d555b-fe5b-491b-ad51-6189dc4fc3ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:40","title":"Tízezer forintra drágul a cigaretta Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos sebészet nem az önkormányzat hanem, az ÁNTSZ felügyelete mellett működik.","shortLead":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos...","id":"20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd3ea40-c956-4cf3-b0f2-ab43c81b9a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. január. 20. 16:44","title":"Budaörsi önkormányzat: nem felelősek a szemészeten történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik fordulójában vasárnap.","shortLead":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik...","id":"20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a197e1c-3eb3-4334-8437-41a0b7d83d57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","timestamp":"2020. január. 19. 20:13","title":"Kiütéses vízilabda-győzelem Szerbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint 150 országot vizsgálva készítette el új kutatását a Comparitech. Arra voltak kíváncsiak, hol korlátozzák és hol nem az internetet. Magyarország jól vizsgázott.","shortLead":"Több mint 150 országot vizsgálva készítette el új kutatását a Comparitech. Arra voltak kíváncsiak, hol korlátozzák és...","id":"20200120_comparitech_internet_szabadsag_felmeres_szabad_e_az_internet_magyarorszagon_kozossegi_media_tiltasa_hirek_szurese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba009b6-2fab-47d8-a8aa-02f84c7a501d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_comparitech_internet_szabadsag_felmeres_szabad_e_az_internet_magyarorszagon_kozossegi_media_tiltasa_hirek_szurese","timestamp":"2020. január. 20. 08:03","title":"Kimondták: Magyarország digitálisan szabad, de vannak helyek, ahol a kattintás már bűn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rejtőzködő zseni hetven művét tekinthetik meg az érdeklődők. ","shortLead":"A rejtőzködő zseni hetven művét tekinthetik meg az érdeklődők. ","id":"20200120_Budapestre_erkezik_a_Banksykiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd0ee4-4789-4dec-841f-377a505d824a","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Budapestre_erkezik_a_Banksykiallitas","timestamp":"2020. január. 20. 12:11","title":"Budapestre érkezik a Banksy-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]