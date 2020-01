Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót – példátlan módon – nem is közöltek.","shortLead":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót –...","id":"202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39af48d-25f2-4111-8831-f1d83bcef8da","keywords":null,"link":"/360/202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","timestamp":"2020. január. 20. 07:00","title":"Százmilliárdok hiányoznak az államháztartásból, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","id":"20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88968-fc98-4068-9ead-dad260580e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","timestamp":"2020. január. 21. 05:00","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Kiskőrösön, a sofőr elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","shortLead":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","id":"202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069290a-66d1-45c6-a160-60d00bf150b5","keywords":null,"link":"/360/202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","timestamp":"2020. január. 21. 10:00","title":"Milliárdos veszteséget hozott össze Mészáros Lőrincék egyik volt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány órával az után, hogy Irán bejelentette, átadja a január 8-án Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító fekete dobozait Ukrajnának, ugyanaz az iráni illetékes bejelentette, a perzsa állam inkább maga vizsgálja meg az adatrögzítőt.","shortLead":"Néhány órával az után, hogy Irán bejelentette, átadja a január 8-án Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító fekete...","id":"20200119_Ukran_gep_fekete_doboza__Iran_magat_cafolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac49bac-2a2d-4a9d-95f5-66802ceb0fa1","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Ukran_gep_fekete_doboza__Iran_magat_cafolja","timestamp":"2020. január. 19. 16:11","title":"Ukrán gép fekete doboza – Irán magát cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addfe647-584d-4d25-afa7-fe93bf3b530e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokasodnak a hangok, melyek szerint a Sony februárban fogja megmutatni a világnak a PlayStation 5 konzolt. Egy fejlesztő is elszólhatta magát.","shortLead":"Sokasodnak a hangok, melyek szerint a Sony februárban fogja megmutatni a világnak a PlayStation 5 konzolt...","id":"20200120_sony_playstation_5_bemutato_februar_god_of_war","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=addfe647-584d-4d25-afa7-fe93bf3b530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4add4a-5891-45d3-ae13-17cd571b4f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_sony_playstation_5_bemutato_februar_god_of_war","timestamp":"2020. január. 20. 17:03","title":"Többen állítják: februárban tartja a PS5 bemutatóját a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","shortLead":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","id":"20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e1e5e-495c-474b-9468-3e0daaf4809c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","timestamp":"2020. január. 20. 08:34","title":"Ötszázmilliárd forintra lenne szüksége a magyar egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]