[{"available":true,"c_guid":"7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről eltűnt.","shortLead":"A tojással szaporodó kacsacsőrű emlős a klímaváltozás és az abból adódó szárazság miatt már Ausztrália több részéről...","id":"20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d2d282e-dcf6-4cae-8319-ff34d3160d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029264df-44a1-4f82-985a-1be6fff39ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_kacsacsoru_emlos_kihalas_veszelye_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:03","title":"Kihalás fenyegeti a kacsacsőrű emlőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","id":"20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0baaeb9-05b1-4e96-812c-1a71df0050ac","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","timestamp":"2020. január. 21. 10:22","title":"„Azt kockáztatjuk, hogy egy üres világban fogunk élni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok is kijuthatnak a környezetbe. Ráadásul, ha túl gyakran kell cserélni a napelemet, akkor a megtérülés sem egészen úgy alakul, ahogy a technológia alapvetően ígéri.","shortLead":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok...","id":"20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50539cd5-9e25-456b-8a83-72275d6692aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","timestamp":"2020. január. 19. 18:33","title":"Nagy akció után jön a még nagyobb bukás – ezért ne merjen túl olcsó napelemet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is, a média túl erős - magyarázta Harry herceg.","shortLead":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is...","id":"20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7013d-31e5-4323-b2fa-6a583a9e5a0c","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","timestamp":"2020. január. 20. 06:59","title":"Harry herceg: Nem volt más választásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet az áremelkedés.","shortLead":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet...","id":"20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741b97d9-2544-42ca-9bb8-ad614ca87ade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","timestamp":"2020. január. 20. 09:24","title":"Sok városban már nem tudnak több pénzt elkérni az albérletekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","shortLead":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","id":"20200120_rezsi_hatarido_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374da1e5-b544-4e11-b86e-8f3be5d52616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_rezsi_hatarido_eurostat","timestamp":"2020. január. 20. 11:10","title":"Minden kilencedik magyar háztartás bajban van a rezsiszámlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második fordulójában. A malmöi kézilabda meccsen az első félidőt még a szlovénok nyerték, akkor az eredmény 16-13 volt.","shortLead":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második...","id":"20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5fc808-8910-4f95-8724-02d325bfbf57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","timestamp":"2020. január. 19. 17:47","title":"Magyar győzelem Szlovénia ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett árverésen.","shortLead":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett...","id":"20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6fa983-abd4-4b67-bd94-154bd4e7c7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","timestamp":"2020. január. 19. 13:06","title":"Elárverezték a Halálos iramban sztárjának autócsodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]