Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják. 2020. január. 20. 08:38 Bűnügyi felügyelet alatt tartanák Bróker Marcsit Egy 65 éves férfi vesztette életét. 2020. január. 20. 09:35 Halálos baleset volt Somogyban A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i. 2020. január. 20. 11:21 Hibriddé válnak a dízel BMW-k és jött egy olcsó új 3-as A film az Óz a csodák csodájával világhírűvé lett Judy Garland utolsó, tragikusan hanyatló évének állít emléket. 2020. január. 20. 14:00 Renée Zellweger szívszorító alakítása teszi emlékezetessé a Judyt Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől. 2020. január. 20. 16:40 Tízezer forintra drágul a cigaretta Ausztráliában Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte, vezetők távoztak, a támogatásokról ítélkező szakmai Döntőbizottság kétszer lecserélődött, a Magyar Nemzeti Filmalap pedig meg is szűnt eddigi formájában. Megnéztük, hogy a Vajna halálát követő egy évben hogyan alakult át a filmgyártás struktúrája. 2020. január. 19. 20:00 Hogyan boldogul ma a magyar filmgyártás Andy Vajna nélkül? Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben. 2020. január. 20. 14:06 Elhagyatott IKEA-épületből lesz nulla energiaigényű hotel Az MSZP országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz fordul a Borsod megyei Kórházban történt feltétezett meddővé tétel ügyében. A politikus szerint lehetséges, hogy Magyarország legnagyobb egészségügyi botrányával állunk szemben. 2020. január. 19. 14:26 Orbán Viktorhoz fordul Bangóné a borsodi kórház feltételezett, illegális beavatkozásai miatt