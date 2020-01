Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Január 20-án kilencvenéves Edwin \"Buzz\" Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969. július 21-én második emberként léphetett a Hold felszínére.","shortLead":"Január 20-án kilencvenéves Edwin \"Buzz\" Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969. július 21-én második emberként léphetett...","id":"20200120_90_eves_edwin_buzz_aldrin_masodik_ember_a_holdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d4f748-d304-4a73-8987-0b66b1bd20db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_90_eves_edwin_buzz_aldrin_masodik_ember_a_holdon","timestamp":"2020. január. 20. 10:03","title":"\"OK, a motor leáll\" – ma ünnepli 90. születésnapját Buzz Aldrin, aki másodikként lépett a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja, de többen mégsem örülnek neki.","shortLead":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja...","id":"20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7950b5a4-d53d-48c5-b248-09aa2358b03e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","timestamp":"2020. január. 19. 20:03","title":"Nem biztos, hogy tetszeni fog: más lett a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69af883-3a3f-43e4-af0d-a681c40e1d6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ők a legalacsonyabb jövedelműek.","shortLead":"Ők a legalacsonyabb jövedelműek.","id":"20200120_legkisebb_jovedelmu_magyarok_napi_414_forint_burgonya_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69af883-3a3f-43e4-af0d-a681c40e1d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a79bb43-f579-4d87-a793-5c8d77d6a317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_legkisebb_jovedelmu_magyarok_napi_414_forint_burgonya_kenyer","timestamp":"2020. január. 20. 21:32","title":"Napi 414 forint jutott ételre tavaly egymillió magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen lesz a február 11-én érkező Galaxy S20 Ultra kameramodulja.","shortLead":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen...","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fa1110-78d7-4025-9b00-fc5f11703def","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","timestamp":"2020. január. 20. 11:33","title":"Ez már a végső? Újabb kép jelent meg a még be sem mutatott Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.\r

