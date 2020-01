Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem állapodott meg erről senki.","shortLead":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem...","id":"20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857431f-9df8-4001-ab9e-9ba4b6bda1b3","keywords":null,"link":"/sport/20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","timestamp":"2020. január. 21. 15:50","title":"Debrecenben nem tudnak arról, hogy ott lenne a rangos női tenisztorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","id":"20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135a29f-39af-40a2-be25-7031cf516bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","timestamp":"2020. január. 21. 17:51","title":"Egerben és Putnokon veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karantén alá helyeztek egy férfit Ausztráliában, aki Vuhanból érkezett Brisbane-be. A kínai hatóságok már 220 fertőzéses megbetegedésről számoltak be.","shortLead":"Karantén alá helyeztek egy férfit Ausztráliában, aki Vuhanból érkezett Brisbane-be. A kínai hatóságok már 220...","id":"20200121_Megjelent_a_kinai_koronavirus_Ausztraliaban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a83a89-ac60-4ff6-87a3-fc143b11fb25","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Megjelent_a_kinai_koronavirus_Ausztraliaban_is","timestamp":"2020. január. 21. 08:27","title":"Megjelent a kínai koronavírus Ausztráliában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes Boldog István, akinek neve egy, a választókörzetében történt korrupciógyanús ügyben vetődött fel, legközelebbi munkatársát pedig már őrizetbe is vették emiatt. Bár a kiírás alapján úgy tűnhet, hogy a politikus 2022-es képviselő-jelöltségét nem befolyásolja a büntetőügy, miután beszéltünk vele, kiderült, ez nincs feltétlenül így. A posztok felülvizsgálatának nagyjából a harmadánál tart most Orbán Viktor, és még csak most jönnek a zűrösebb helyek. ","shortLead":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes...","id":"20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e962f7a4-11ff-41d1-8833-473c8b755229","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","timestamp":"2020. január. 22. 11:20","title":"A problémás körzeteket hagyta Orbán a választókerületi értékelések végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","shortLead":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","id":"20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcdced-0a57-45d9-96f9-f9f2567966fa","keywords":null,"link":"/elet/20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","timestamp":"2020. január. 21. 11:51","title":"Golflabda nagyságú jég verte szét Canberrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a1271-e9f2-4e76-9699-c567d6314d76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az alsóház a héten ismét napirendre veszi a tervezetet, és nagy valószínűséggel kiszavazza belőle a felsőházi módosításokat.","shortLead":"Az alsóház a héten ismét napirendre veszi a tervezetet, és nagy valószínűséggel kiszavazza belőle a felsőházi...","id":"20200122_Brexit_modositasokkal_szavazta_meg_a_Lordok_Haza_a_kilepes_torvenytervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627a1271-e9f2-4e76-9699-c567d6314d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784627a4-d71c-4968-9c46-238f5cde5cb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Brexit_modositasokkal_szavazta_meg_a_Lordok_Haza_a_kilepes_torvenytervezetet","timestamp":"2020. január. 22. 05:38","title":"Brexit: módosításokkal szavazta meg a Lordok Háza a kilépés törvénytervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda4d97-36db-4ee0-9d2c-d6eb550d2bcf","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Lassuló gazdasági növekedés, konfliktusok, és persze klímaváltozás: a kedden kezdődő Világgazdasági Fórum sem tud elszakadni azoktól a témáktól, amelyekről a világ beszél. És nincsenek igazán jó híreik nekünk, magyaroknak sem.","shortLead":"Lassuló gazdasági növekedés, konfliktusok, és persze klímaváltozás: a kedden kezdődő Világgazdasági Fórum sem tud...","id":"20200121_A_fenntarthatosag_lesz_az_idei_Vilaggazdasagi_Forum_kozeppontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cda4d97-36db-4ee0-9d2c-d6eb550d2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eae655a-169b-4cf3-93f6-a7bfc12a4a00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_A_fenntarthatosag_lesz_az_idei_Vilaggazdasagi_Forum_kozeppontjaban","timestamp":"2020. január. 21. 18:30","title":"Sokkoló hírek a luxushüttéből: idén Davost is utolérte a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A légzsákok esetleges meghibásodása miatt hívják vissza az autókat. Európa nem érintett a visszahívásban.","shortLead":"A légzsákok esetleges meghibásodása miatt hívják vissza az autókat. Európa nem érintett a visszahívásban.","id":"20200122_A_Honda_es_a_Toyota_6_millio_autot_hiv_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b115e-ff3b-411b-a2e1-cb6f30ec89b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_A_Honda_es_a_Toyota_6_millio_autot_hiv_vissza","timestamp":"2020. január. 22. 10:24","title":"A Honda és a Toyota 6 millió autót hív vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]