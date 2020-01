Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép. Ettől a naptól számítjuk a magyar informatika kezdetét.","shortLead":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép...","id":"20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3c5f25-3ead-4142-abcd-81ecac04fbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","timestamp":"2020. január. 21. 15:12","title":"Nagy nap a mai, születésnapját ünnepli a magyar informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 20,5 százalékkal növelte eladásait Magyarországon az IKEA, ez azt jelenti, hogy a svéd lakberendezési áruházlánc 90,3 milliárd forintos forgalmat bonyolított le. Az online vásárlások értéke az összforgalom 8 százalékát tette ki, egy év alatt közel megháromszorozódott a netes forgalom. Az IKEA az idén több újdonságot is bevezet: márciustól indul a „bútorok második élete” szolgáltatás, s négy vidéki városban nyílik olyan átvételi pont, ahonnan elvihetőek lesznek az online vásárolt termékek. E mellett önkiszolgáló csomagátvételi pontok is nyílnak.","shortLead":"Tavaly 20,5 százalékkal növelte eladásait Magyarországon az IKEA, ez azt jelenti, hogy a svéd lakberendezési áruházlánc...","id":"20200123_Az_IKEA_marciustol_visszavasarolja_es_ujra_eladja_a_megunt_butorokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546454b-544a-4e00-baa5-07edb7d6c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Az_IKEA_marciustol_visszavasarolja_es_ujra_eladja_a_megunt_butorokat","timestamp":"2020. január. 23. 12:49","title":"Márciustól nem kell a fővárosba menni, ha az IKEA-ból akar vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem állapodott meg erről senki.","shortLead":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem...","id":"20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857431f-9df8-4001-ab9e-9ba4b6bda1b3","keywords":null,"link":"/sport/20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","timestamp":"2020. január. 21. 15:50","title":"Debrecenben nem tudnak arról, hogy ott lenne a rangos női tenisztorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","shortLead":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","id":"20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9bff9d-3bbf-452a-a39b-6a48b48974b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","timestamp":"2020. január. 22. 19:58","title":"Megállapodott az Auchan a szakszervezettel a béremelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index által közölt, a hvg.hu számára is megerősített információ szerint tíz éven belül nyithat meg a múzeum a megyeszékhelyen, a budapesti Ludovika épületéből azonban már az év végén menniük kell. Az intézmény dolgozói kiborultak, az új helyre szinte senki nem menne át. ","shortLead":"Az Index által közölt, a hvg.hu számára is megerősített információ szerint tíz éven belül nyithat meg a múzeum...","id":"20200122_Dontott_a_kormany_tenyleg_Debrecenbe_szamuzik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a15381-4775-478c-ad52-63f98b3f29a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Dontott_a_kormany_tenyleg_Debrecenbe_szamuzik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 22. 16:28","title":"Döntött a kormány, tényleg elviszik Debrecenbe a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi választások előtt készült, mert akkor még nagyobb vereséget szenved a Fidesz.","shortLead":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi...","id":"20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de035e3b-4220-4135-9dfe-c6ac65a3568e","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","timestamp":"2020. január. 22. 10:30","title":"Fürjes az M1 Karácsony-interjúja után: Ez vállalhatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez is része a magyar valóságnak” – mondta.","shortLead":"„Ez is része a magyar valóságnak” – mondta.","id":"20200122_Karacsony_az_M1es_interju_utan_hajlektalanszallokat_nezett_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1634bc-7165-4e72-9407-4c1bf9852d38","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Karacsony_az_M1es_interju_utan_hajlektalanszallokat_nezett_meg","timestamp":"2020. január. 22. 17:10","title":"Karácsony az M1-es interjú után hajléktalanszállókat nézett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]