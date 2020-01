Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azzal érvel, hogy hiányosságokat találtak, ez vezetett a főigazgató felmentéséhez. A történteknek többek szerint politikai oka van.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azzal érvel, hogy hiányosságokat találtak, ez vezetett a főigazgató...","id":"20200125_kasler_miklos_szent_margit_korhaz_felmentes_badacsonyi_szabolcs_nnk_hianyossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c966e97-899c-4b93-b5f6-d30363bc0b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_kasler_miklos_szent_margit_korhaz_felmentes_badacsonyi_szabolcs_nnk_hianyossag","timestamp":"2020. január. 25. 16:52","title":"Így magyarázzák, miért rúgta ki Kásler a Szent Margit Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","shortLead":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","id":"20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fc305-e0d1-493b-bc86-5313534fb1df","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","timestamp":"2020. január. 26. 13:38","title":"640 ezer forintot keresnek átlagosan a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0869eb0e-0048-4665-95c1-a4baf709d739","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Semleges Moresnet majdnem a világ első eszperantó állama lett az O Tannenbaum dallamára írt himnusszal, de az első világháború utáni békeszerződések megpecsételték a sorsát. ","shortLead":"Semleges Moresnet majdnem a világ első eszperantó állama lett az O Tannenbaum dallamára írt himnusszal, de az első...","id":"20200127_Semleges_Moresnet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0869eb0e-0048-4665-95c1-a4baf709d739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6b88c5-744e-467a-a9be-d6f3bc719b61","keywords":null,"link":"/360/20200127_Semleges_Moresnet","timestamp":"2020. január. 27. 11:00","title":"Hol volt, hol nem volt egy állam, amelynek a maga Trianonja vetett véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5ea24d-6e66-43af-88bb-da062012360d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezzel a mintegy 60 kilométeres e-hatótávú plugin hibriddel évente sok százezer forintot is spórolhatunk csak a tankoláson. Vázoljuk, hogy milyen a gyakorlatban a jelenlegi legerősebb és egyben legzöldebb Opel, a Grandland X Hybrid4.","shortLead":"Ezzel a mintegy 60 kilométeres e-hatótávú plugin hibriddel évente sok százezer forintot is spórolhatunk csak...","id":"20200126_zold_rendszamos_opel_grandland_x_hybrid4_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ea24d-6e66-43af-88bb-da062012360d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e60eb13-47b1-4a3b-bfeb-0c35b5960d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200126_zold_rendszamos_opel_grandland_x_hybrid4_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. január. 26. 11:30","title":"Drágán spórolni százezreket: kipróbáltuk az első zöld rendszámos Opel divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","shortLead":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","id":"20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b069c-8668-40c8-9fe8-9ac7d05ec7ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","timestamp":"2020. január. 26. 15:45","title":"Január végén érkezik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 325 ezer forintot fizetnek.

","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 325 ezer forintot fizetnek.

","id":"20200126_Otven_darab_ottalalatos_volt_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5397ce-e93c-48b8-b57e-e8cfe083748a","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Otven_darab_ottalalatos_volt_a_hatos_lotton","timestamp":"2020. január. 26. 17:10","title":"Ötven darab öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van nála sokkal, de sokkal nagyobb is.","shortLead":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van...","id":"20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6661e3-bf67-4ba8-bdc6-20915c4e917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 26. 06:41","title":"Csak nekünk tűnt hatalmasnak ez a Las Vegas-i Harley-kereskedés - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7453c3-2339-4790-9d3c-63ae99987a4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 100 fenyegetett állat- és növényfaj természetes élőhelyének legalább 50 százalékára kiterjednek az Ausztráliában tomboló bozót- és erdőtüzek, amelyek az érintett fajok egy részének a kihalását is okozhatják – derült ki az ausztrál környezetügyi minisztérium előzetes elemzéséből.","shortLead":"Több mint 100 fenyegetett állat- és növényfaj természetes élőhelyének legalább 50 százalékára kiterjednek...","id":"20200125_100_fenyegetett_allat_novenyfaj_elohelye_ausztraliai_bozottuzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c7453c3-2339-4790-9d3c-63ae99987a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540db352-62cb-41a7-90e6-7ef796fa6bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_100_fenyegetett_allat_novenyfaj_elohelye_ausztraliai_bozottuzek","timestamp":"2020. január. 25. 16:03","title":"Eddig is bajban volt, most kritikus helyzetbe került 100 állat- és növényfaj Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]