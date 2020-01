Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf61820-9e92-4c73-8bd6-2358cf9e8e14","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlen után ötméteresekkel 14-13-ra győzte le a spanyol csapatot Märcz Tamás együttese, ezzel megszerezve Magyarország tizenharmadik Európa-bajnoki aranyérmét.","shortLead":"Döntetlen után ötméteresekkel 14-13-ra győzte le a spanyol csapatot Märcz Tamás együttese, ezzel megszerezve...","id":"20200126_magyarorszag_spanyolorszag_vizilabda_eb_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf61820-9e92-4c73-8bd6-2358cf9e8e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f82396-163c-47a8-88d9-6a963be849b9","keywords":null,"link":"/sport/20200126_magyarorszag_spanyolorszag_vizilabda_eb_donto","timestamp":"2020. január. 26. 18:57","title":"Drámai végjáték után Európa-bajnok a magyar férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por befogására, ám szakértők szerint a legegyszerűbb még mindig az lenne, ha a szennyeződés be sem kerülne a levegőbe.","shortLead":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por...","id":"202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ccee2-7d24-4361-b393-0a29c96dc9d6","keywords":null,"link":"/360/202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","timestamp":"2020. január. 26. 08:15","title":"A kínai csodatoronytól a porszívós biciklikig: mi működik és mi nem a szmog ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda egysnittest játszik a lövészárkokban, és azokon kívül is – nem is kérdés, hogy magukkal húzzák a nézőt. Ám mintha valami fontosat elhagytak volna a nagy futás közben. Kritika.","shortLead":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda...","id":"20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0cf98-f044-4cfa-bbad-dd6ed0c169e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","timestamp":"2020. január. 25. 20:00","title":"A tíz Oscarra jelölt 1917 mesterkurzusnak remek, háborús filmnek csak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58adec88-2af6-430c-9b2e-852a7d0d368e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek tetején légszűrő berendezések vannak. Egy járat 100 nap alatt 65 gramm szennyező anyagot von ki a levegőből.","shortLead":"A járművek tetején légszűrő berendezések vannak. Egy járat 100 nap alatt 65 gramm szennyező anyagot von ki a levegőből.","id":"20200125_karos_anyag_busz_legszennyezes_legszuro_egyesult_kiralysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58adec88-2af6-430c-9b2e-852a7d0d368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de0d0ce-986b-4611-8295-46f06edf80b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_karos_anyag_busz_legszennyezes_legszuro_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. január. 25. 15:12","title":"Budapestnek is elkélne néhány olyan busz, ami a briteknél már bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d131c7b8-8408-441f-a2bb-681a7f130889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy még nem publikált kutatás arra az eredményre jutott, hogy a hívek 14 százaléka szerint a fenti kérdésre a válasz: igen.","shortLead":"Egy még nem publikált kutatás arra az eredményre jutott, hogy a hívek 14 százaléka szerint a fenti kérdésre a válasz...","id":"20200125_Az_egyhazak_veszelyt_jelentenek_az_orszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d131c7b8-8408-441f-a2bb-681a7f130889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2a9af0-dba9-4b46-b5c3-8c770323898a","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Az_egyhazak_veszelyt_jelentenek_az_orszagra","timestamp":"2020. január. 25. 10:31","title":"Az egyházak veszélyt jelentenek az országra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is vehetnének a pénzből.","shortLead":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is...","id":"20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e3bef-5815-4326-aa51-5fef114c55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","timestamp":"2020. január. 25. 20:10","title":"Letette a cigit az ír házaspár, ezután már futotta új Teslára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják, pontosan mi történt.","shortLead":"Még vizsgálják, pontosan mi történt.","id":"20200126_Meghalt_egy_magyar_ferfi_a_bangkoki_repuloter_fogdajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e07f6-7cd4-4e6d-850f-a3a80f97372e","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Meghalt_egy_magyar_ferfi_a_bangkoki_repuloter_fogdajaban","timestamp":"2020. január. 26. 14:56","title":"Meghalt egy magyar férfi a bangkoki repülőtér fogdájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus egyre könnyebben terjed, Kínában nemcsak Vuhant, az egész tartományt lezárták. A kínai közösségek világszerte lemondták a kínai újév alkalmából tervezett ünnepségeket. Ferenc pápa a járványról beszélt szokásos heti áldásában.

","shortLead":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus...","id":"20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f082e42-cf35-4855-9a51-e39900dfd623","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","timestamp":"2020. január. 26. 15:15","title":"Gyorsulhat a koronavírus terjedése, posztapokaliptikus táj lett Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]