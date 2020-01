Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","shortLead":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","id":"20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db8518-c9bc-4cb5-b9c9-1f30fe23c681","keywords":null,"link":"/elet/20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","timestamp":"2020. január. 27. 12:59","title":"Nem jöhet ki a röszkei tranzitzónából a róla is szóló film bemutatójára az iráni rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","shortLead":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae7d79-9c19-4fd0-955e-a76b861f6e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","timestamp":"2020. január. 27. 19:03","title":"Megjöttek a fotók, így néz ki közelről a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Tinder elvileg segíteni szeretne a bajba jutott felhasználóin, a háttérben egy egészen más dolog rajzolódik ki.","shortLead":"Bár a Tinder elvileg segíteni szeretne a bajba jutott felhasználóin, a háttérben egy egészen más dolog rajzolódik ki.","id":"20200127_tinder_panik_gomb_felhasznaloi_adatok_noonlight","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac05b7d-ea98-448b-8fa1-bf9827032368","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_tinder_panik_gomb_felhasznaloi_adatok_noonlight","timestamp":"2020. január. 27. 10:03","title":"Pánikgomb került a Tinder alkalmazásba, de nincs minden rendben vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b12ba01-3a8f-42e9-9f7d-fba1f7e351f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Adnan Polat cégét bízta meg a külügyminisztérium alatt működő exportfejlesztési ügynökség a Türk Tanáccsal való kapcsolattartással. A vállalat 2016 óta kereskedőházakat üzemeltet Törökországban, és bár egyet a szíriai háború miatt bezár, mégis havonta tíz százalékkal magasabb díjat kap.","shortLead":"Adnan Polat cégét bízta meg a külügyminisztérium alatt működő exportfejlesztési ügynökség a Türk Tanáccsal való...","id":"20200127_Orban_kedvenc_torok_oligarchajanak_is_csurran_havi_par_millio_a_Turk_Tanacs_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b12ba01-3a8f-42e9-9f7d-fba1f7e351f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaea87f7-70f7-47e9-b2ba-b43e36bcd670","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Orban_kedvenc_torok_oligarchajanak_is_csurran_havi_par_millio_a_Turk_Tanacs_miatt","timestamp":"2020. január. 27. 16:30","title":"Orbán kedvenc török oligarchájának is csurran havi pár millió a Türk Tanács miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi utasok számára gyakran körülményesnek számító online utasfelvételi procedúrát.","shortLead":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi...","id":"20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3037a920-d449-4afb-baba-d163501b4872","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","timestamp":"2020. január. 27. 14:45","title":"Újítás a Wizz Airnél: pénzért automatikusan elvégzi a rendszer az utasfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési munkálatok leállításával igyekszik Észak-Macedónia javítani a levegő minőségén.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési...","id":"20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bcec77-a65d-4495-9ef5-6208322d91af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","timestamp":"2020. január. 28. 11:38","title":"A rossz levegő miatt ingyenessé tették a tömegközlekedést Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","shortLead":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","id":"20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee833b4-53e2-4cfa-a9f0-6a2fdbe28640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","timestamp":"2020. január. 28. 11:49","title":"Egyre többet költünk digitális előfizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","id":"20200127_rabositas_varju_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019c2031-ed13-434b-90df-d8ef540adaf9","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_rabositas_varju_laszlo","timestamp":"2020. január. 27. 17:32","title":"Rabosították Varju Lászlót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]