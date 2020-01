Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető annak esélye, hogy valaki megfertőzödjön koronavírussal. A tüdőgyulladást okozó kór halálos is lehet.","shortLead":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető...","id":"20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dd403b-693b-43ee-85bd-b550e82f6313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 07:03","title":"A WHO üzeni: ezeket tartsa be, hogy ne kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017d218b-8c11-4190-8520-e83170acb03b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: vírus, népharag, közszolgálat, magánügy, bölcsek. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200126_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_gyerekkori_csinytevesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017d218b-8c11-4190-8520-e83170acb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e497b45-e1eb-4fc6-b94b-fe799a2c16db","keywords":null,"link":"/360/20200126_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_gyerekkori_csinytevesei","timestamp":"2020. január. 26. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya a gyerekkori csínytevésekről és a halálról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","shortLead":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","id":"20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d421655-6276-4b18-9e66-f415e9a52e04","keywords":null,"link":"/elet/20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","timestamp":"2020. január. 27. 12:25","title":"Drónvideón a Tiszából kiemelt legendás gőzhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b856236-ef5a-4057-9eed-8dcdfc7e136f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három rockbanda, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és a The Offspring iratkozott fel a napokban a korábban bejelentett fellépők mellé a Telekom VOLT Fesztivál idei fellépőinek listájára.","shortLead":"Három rockbanda, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és a The Offspring iratkozott fel a napokban a korábban...","id":"20200127_A_My_Chemical_Romance_a_Bring_me_the_Horizon_es_az_Offspring_is_jon_a_Voltra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b856236-ef5a-4057-9eed-8dcdfc7e136f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec02cd-12f7-4c32-8419-c8699bb66602","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_My_Chemical_Romance_a_Bring_me_the_Horizon_es_az_Offspring_is_jon_a_Voltra","timestamp":"2020. január. 27. 11:44","title":"A My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és az Offspring is jön a Voltra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton – jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG).","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos...","id":"20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141591e0-f0dc-4573-956f-72173d729e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","timestamp":"2020. január. 28. 09:33","title":"A tudósok elindulnak megkeresni a kihalt galápagosi óriásteknős rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is körbejártuk.","shortLead":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is...","id":"20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff805c-239e-46b5-979b-3011cff439ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","timestamp":"2020. január. 28. 06:41","title":"Esztergomi üdvözlet: beültünk a legújabb hibrid Suzuki Vitarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Enyhe lesz az idő kedden.","shortLead":"Enyhe lesz az idő kedden.","id":"20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d078d1e4-1127-4b8e-bf04-c76435b67523","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","timestamp":"2020. január. 27. 18:05","title":"Akár 11 fok is lehet, de esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború alatti hollandiai üldöztetéséért.

","shortLead":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború...","id":"20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b23416-3f77-4cbb-b00f-732a1ee52fe5","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","timestamp":"2020. január. 26. 18:50","title":"A holland miniszterelnök bocsánatot kért a zsidóktól a holokauszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]