Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8322aa-bac7-4b96-ab2b-97add5eeb255","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Sok fiatal már azt sem tudja, hogy a Kapa–Pepe-jelenetek honnan származnak, de őket ez nem zavarja. Mucsi Zoltán és Scherer Péter már huszonöt éve dolgozik együtt, társulatuk, a Nézőművészeti Kft. a tizedik születésnapját ünnepli. És még mindig tudják inspirálni egymást. Interjú.","shortLead":"Sok fiatal már azt sem tudja, hogy a Kapa–Pepe-jelenetek honnan származnak, de őket ez nem zavarja. Mucsi Zoltán és...","id":"20190924_Mucsi_Zoltan_Scherer_Peter_Nezomuveszeti_Kft_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8322aa-bac7-4b96-ab2b-97add5eeb255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962b270-acc0-4891-ba5c-dae5b526258d","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Mucsi_Zoltan_Scherer_Peter_Nezomuveszeti_Kft_interju","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:00","title":"Mucsi Zoltán és Scherer Péter: A mi életünkben ez a találkozás sorsfordító volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot lopni egy rendőrségi pontról.","shortLead":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot...","id":"20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb78b-5b95-4a95-9b90-526a377c58eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:28","title":"Pikó: Az önkormányzat azt feltételezi, mintha odasunnyogtunk volna, és loptuk volna az áramot.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt túl sikeres a bújócska.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a bújócska.","id":"20190923_Egy_fotel_mogott_pleddel_letakarva_probalt_elbujni_egy_korozott_ferfi_a_rendorok_elol_Ozdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8aa436-12a3-4966-a22a-dea77e4ede0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Egy_fotel_mogott_pleddel_letakarva_probalt_elbujni_egy_korozott_ferfi_a_rendorok_elol_Ozdon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:07","title":"Egy fotel mögött pléddel letakarva próbált elbújni egy körözött férfi a rendőrök elől Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","id":"20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22621ea7-7910-4c80-bee8-7a0d309899aa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:52","title":"Ötvenezer fát ültetne az UEFA Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202ad6b8-ced9-4d5d-9d8f-3a0b550d3b81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levágott fül vagy ujj helyett egy ellopott Caravaggio-festmény egy darabkáját metszették ki, és küldték el egy borítékban zsarolás céljából. A világ egyik legrejtélyesebb műkincslopásáról derültek ki új részletek, például az, hogy a rendőrség évtizedeken át elhallgatta, hogy tudja, kik a tettesek.","shortLead":"Levágott fül vagy ujj helyett egy ellopott Caravaggio-festmény egy darabkáját metszették ki, és küldték el...","id":"20190924_Ugy_bant_el_a_maffia_az_egyik_legkeresettebb_mukinccsel_mint_egy_elrabolt_megkinzott_aldozattal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202ad6b8-ced9-4d5d-9d8f-3a0b550d3b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9014c-e857-4dc2-a476-f688d0ed8aed","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Ugy_bant_el_a_maffia_az_egyik_legkeresettebb_mukinccsel_mint_egy_elrabolt_megkinzott_aldozattal","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:56","title":"Úgy bánt el a maffia Caravaggióval, mint az egyik elrabolt és megkínzott áldozatukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","id":"20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1814e134-5274-4f26-b364-6fb206b2b382","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:15","title":"A kampány kellős közepén ÁSZ-vizsgálat indul Szegeden egy uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy az ellenszél.","shortLead":"Nagy az ellenszél.","id":"20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f821ac31-3841-4526-a759-8dc42c0a83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:56","title":"A Coca-Cola Európában is le akarja nyúlni a palackos víz piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]