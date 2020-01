Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","id":"20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3873fdd-0c52-45db-a78f-9f8b98fe91d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","timestamp":"2020. január. 28. 09:36","title":"Riporterek Határok Nélkül: Kovács Zoltán gúnyt űz a magyarokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 33 éves német férfi megbetegedése lehet az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.","shortLead":"A 33 éves német férfi megbetegedése lehet az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.","id":"20200128_koronavirus_nemetorszag_kina_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd791cb-b73e-4338-8c91-a156a87c6e26","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_koronavirus_nemetorszag_kina_beteg","timestamp":"2020. január. 28. 12:30","title":"Koronavírus: nem járt Kínában a Németországban azonosított beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat hivatalos közleményén túl maguk a mentősök értelemszerűen nem kommentálhatták a Csenyétén történt tragikus esetet, az ATV Start című műsorában viszont kedden reggel megszólalt a dolgozók érdekvédelmi szervezetének vezetője. Több hasonló helyzetet is említve védelmébe vette az ügyben utasítást adó irányítót, így például azt mondta, ha egy égő ház lett volna, oda sem mehetnek be a kollégái, meg kell várniuk a tűzoltókat.\r

","shortLead":"Habár a prosztatagyulladás az egyik legelterjedtebb betegségek egyike a férfi lakosság körében, még manapság is sokan...","id":"proxelan_20200127_szurovizsgalat_prosztatagyulladas_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c7b85a-a80a-43e3-a833-9ae00bf3de8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b01082-f271-412f-a764-71dc9750c3bb","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200127_szurovizsgalat_prosztatagyulladas_orvos","timestamp":"2020. január. 27. 07:30","title":"A férfiak 90 százalékát érintik ezek a panaszok, de mi van a háttérben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","shortLead":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","id":"20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ad12a-2f32-4859-aa73-ac93ec1c3c9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","timestamp":"2020. január. 28. 07:16","title":"Rengeteg pénzt hajtott be a MÁV a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4c941-f22c-4700-8837-8f5595170fa5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól kezdik telepíteni az új berendezéseket.","shortLead":"Márciustól kezdik telepíteni az új berendezéseket.","id":"20200127_vandalbiztos_idojarasallo_automatakat_vesz_a_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4c941-f22c-4700-8837-8f5595170fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728eda0-5f35-49b4-9113-3cbf815c77db","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_vandalbiztos_idojarasallo_automatakat_vesz_a_mav","timestamp":"2020. január. 27. 16:11","title":"Vandálbiztos és időjárásálló automatákat vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]