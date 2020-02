Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","shortLead":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","id":"20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19baa1-c3a0-4a36-8053-03e5f0aab1d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","timestamp":"2020. február. 05. 06:37","title":"Indul a csok görög módra: 2000 euró minden újszülöttért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul egy műsort, hogy nálunk is minél többen tudják meg, mi történik kis hazájukban. A műsor Peter Kliené, aki manapság kultfigura Ausztriában.","shortLead":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul...","id":"20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce241bc3-f9e0-4c5a-a1d9-40d780bfc7b0","keywords":null,"link":"/360/20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","timestamp":"2020. február. 04. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Viccnek durva lenne, ahogy az osztrák komikus Magyarországról beszélt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás.","shortLead":"Óriási a drágulás.","id":"20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343dd741-d680-49db-9fc0-57feccd83624","keywords":null,"link":"/kkv/20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","timestamp":"2020. február. 03. 14:06","title":"Többszörös áron kínálják az orvosi maszkokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni a munkavállalóit és a barcelonai Mobile World Congress (MWC) látogatóit, így inkább kihagyják a februári mobilos seregszemlét.","shortLead":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni...","id":"20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27c0e66-3d43-4393-9fe5-98c75ea19075","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 09:33","title":"A koronavírus miatt az LG és a ZTE is lemondta mobilbemutatóját az MWC 2020 kiállításon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business a Flow Consulting munkatársaival, Bozsogi Diával és Magura Ildikó team coachokkal beszélgetett.","shortLead":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business...","id":"20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c22648-c68f-491b-92bc-1bc34090cc23","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","timestamp":"2020. február. 04. 14:15","title":"Milyen egy jó vezető az alkalmazottak szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló állásfoglalásával. Kifogásolja az avíttas szemléletet, a kortárs írók és a női alkotók hiányát.","shortLead":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló...","id":"20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee150fb-d169-4195-a6c3-62f7d589d98d","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","timestamp":"2020. február. 04. 11:44","title":"Szépírók Társasága: A NAT alkalmatlan a diákok olvasóvá nevelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609bb1b8-dcf0-470b-8d89-58fc3006134b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint a büntethetőség életkori határának leszállítását is fontolóra kell venni.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint a büntethetőség életkori határának leszállítását is fontolóra kell venni.","id":"20200203_Biztonsagi_kamerakkal_kuzdenenek_a_tanarokkal_szembeni_eroszak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=609bb1b8-dcf0-470b-8d89-58fc3006134b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75d6f9d-7b9f-44f6-aac6-8cfba1f48f51","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Biztonsagi_kamerakkal_kuzdenenek_a_tanarokkal_szembeni_eroszak_ellen","timestamp":"2020. február. 03. 20:01","title":"Biztonsági kamerákkal küzdenének a tanárokkal szembeni erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","shortLead":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","id":"20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3ee94c-e8f3-40e7-a855-968f822cae3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","timestamp":"2020. február. 03. 12:25","title":"A Formula–E-futamot törölték Kínában a koronavírus miatt, de mi lesz a Forma–1-gyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]