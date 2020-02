Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aeda86-0931-4f40-8da3-160c34e1f132","c_author":"HVG360","category":"360","description":"10 év múlva már önvezető autók kerülgetik majd a csomagszállító drónokat – legalábbis erre számítanak a Duma Aktuál futuristái. Humoros jövőbetekintés Litkai Gergely vezetésével. ","shortLead":"10 év múlva már önvezető autók kerülgetik majd a csomagszállító drónokat – legalábbis erre számítanak a Duma Aktuál...","id":"20200210_Duma_Aktual_Elorejelzes_2030ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aeda86-0931-4f40-8da3-160c34e1f132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed62f12-1be5-4869-bcc3-b8393b0b4efc","keywords":null,"link":"/360/20200210_Duma_Aktual_Elorejelzes_2030ra","timestamp":"2020. február. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: 2030-ra olyan drága lesz a banán, hogy becsipog majd a kasszánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs egészen így.","shortLead":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs...","id":"20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a73e6-dd66-442b-a999-bb51f56ba9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","timestamp":"2020. február. 10. 18:03","title":"Cáfol a Sinot: mégsem vett Bill Gates a 200 milliárdos luxusjachtból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja – derült ki az Országgyűlés Hivatalától kikért frakciószerződésekből. A frakció maga nem él olyan nagy lábon, mint a KDNP-é, de az ő szerződéseik között is találtunk érdekességeket.","shortLead":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti...","id":"20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a36b05-2148-41cd-b96f-0562580e70eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","timestamp":"2020. február. 10. 11:15","title":"Tízmilliókért méri a hangulatunkat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók veszélyesnek minősített tartalmat töltsenek le eszközükre.","shortLead":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók...","id":"20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c5510-e1cd-45f7-a9ac-87537785e8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","timestamp":"2020. február. 11. 09:03","title":"Blokkolni fogja a nem biztonságos letöltéseket a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint 300 ezer tételnyi kifogásolt tartalom, vagyis gyermekekről készült pornográf fotó volt.","shortLead":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint...","id":"20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1c71b-6dc5-4e00-9bec-f00e78fc39fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","timestamp":"2020. február. 10. 15:32","title":"Márciusban kezdődik a gyermekpornográfiával vádolt perui magyar nagykövet pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit, és miért kell csak kevesebb tünettel megküzdeniük.","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit...","id":"20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc7052-d298-4ee3-a23f-b9f6778c8f55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","timestamp":"2020. február. 10. 20:09","title":"Még nem értik a tudósok, miért védi jobban a gyerekeket az immunrendszerük a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e58ae7-b604-410a-8441-d0ebaaeb28b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenet Csehországban játszódott le és egyszerűen rossz nézni.","shortLead":"A jelenet Csehországban játszódott le és egyszerűen rossz nézni.","id":"20200210_Tilos_jelzesenel_es_lezart_soromponal_vezetik_at_a_sineken_az_ovodasokat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e58ae7-b604-410a-8441-d0ebaaeb28b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e865aa-4ebf-461e-87d8-802ae1767e84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Tilos_jelzesenel_es_lezart_soromponal_vezetik_at_a_sineken_az_ovodasokat__video","timestamp":"2020. február. 10. 10:33","title":"Tilos jelzésénél és lezárt sorompónál vezetik át a síneken az óvodásokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]