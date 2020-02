Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","shortLead":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","id":"20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63377941-21fe-4f3e-a42f-5a85119ebf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","timestamp":"2020. február. 13. 05:50","title":"Belebukott a káoszba az iowai Demokrata Párt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","shortLead":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","id":"20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07808117-c7b9-4775-884d-5aa2e3421573","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","timestamp":"2020. február. 11. 21:31","title":"Ezt a Ferrarit fogja vezetni Vettel és Leclerc idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","shortLead":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","id":"20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c475180-a412-4875-8d2a-d7d9edbbc824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. február. 12. 14:41","title":"Emelik a családi pótlékot, és 13. havi nyugdíjat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","shortLead":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","id":"20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2bde0b-63a7-48c8-b43c-bf25ef8b9bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","timestamp":"2020. február. 11. 15:36","title":"Huszonöt éves korában meghalt Raphael Coleman, a Nanny McPhee színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge böngészője.","shortLead":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge...","id":"20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e2dcf-3c5a-4b28-85d9-5c0771f7b868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","timestamp":"2020. február. 12. 20:03","title":"A Start menün át üzenget a felhasználóknak a Microsoft, hogy használjanak másik böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba Bódi Sylvi modell- és szörfös híresség, így aztán mindenképpen érdemes kicsit foglalkozni a mondataival. ","shortLead":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba...","id":"20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d0283-d27f-4f9b-b506-24d2c31911e7","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","timestamp":"2020. február. 12. 11:04","title":"Bódi Sylvi azt kérdezi, lezárta-e már a kormány a határokat a kínai turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","shortLead":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","id":"20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d58b98-7ac1-4c4d-8a85-c2f352c52a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","timestamp":"2020. február. 11. 17:46","title":"NAT: nem érti az Emmi az MTA felajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cabd1a-3283-4f9a-a5d6-67de663d50db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugál futballista a Mercedes G-osztály különleges tuningváltozatából kapott egy remek példányt.","shortLead":"A portugál futballista a Mercedes G-osztály különleges tuningváltozatából kapott egy remek példányt.","id":"20200212_igy_orult_christiano_ronaldo_a_piros_masnis_ajandek_800_loeros_mercedes_brabus_tuning_terepjaronak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39cabd1a-3283-4f9a-a5d6-67de663d50db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d884cbec-a25a-4b8f-adf3-f027203419ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_igy_orult_christiano_ronaldo_a_piros_masnis_ajandek_800_loeros_mercedes_brabus_tuning_terepjaronak__video","timestamp":"2020. február. 12. 06:41","title":"Így örült Ronaldo a piros masnis ajándék 800 lóerős terepjárónak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]