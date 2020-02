Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 7 támogatásának megszűnése után sem frissítik Windows 10-re a dél-koreai állami számítógépek egy részét. A PC-k operációs rendszerét inkább Linuxra cserélik, hogy spóroljanak.","shortLead":"A Windows 7 támogatásának megszűnése után sem frissítik Windows 10-re a dél-koreai állami számítógépek egy részét...","id":"20200211_del_korea_microsoft_windows_7_linux_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eea3e3-eb2e-4db8-8604-5e94b2e1a97b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_del_korea_microsoft_windows_7_linux_operacios_rendszer","timestamp":"2020. február. 11. 19:03","title":"Nem fizet a Windows 10-ért Dél-Korea, inkább Linuxra cserélik a Windows 7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd a gyanúsított kényszergyógykezelését kérte.","shortLead":"Az ügyvéd a gyanúsított kényszergyógykezelését kérte.","id":"20200211_letartoztatas_keseles_birosag_emberoles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dece47e-a5d4-4465-af3f-44761c7cd32c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_letartoztatas_keseles_birosag_emberoles","timestamp":"2020. február. 11. 16:40","title":"Letartóztatták a brit-amerikai férfit, aki a belvárosban ölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből viszont az is kiderül, mit jelent ez az érték a gyakorlatban.","shortLead":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből...","id":"20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1999456-ec65-422c-b201-de823abbb09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","timestamp":"2020. február. 12. 13:03","title":"Videó: erre képes a Samsung Galaxy S20 Ultra 100x-os zoomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512","c_author":"Csató Mónika","category":"elet","description":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.\r

\r

","shortLead":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.\r

\r

","id":"20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688250f8-c276-45ed-985d-1df7980bd18d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","timestamp":"2020. február. 13. 10:56","title":"Csató Mónika: Mi folyik ténylegesen énekóra címszó alatt az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","shortLead":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","id":"20200212_meteor_Trump_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d9bc21-b1fa-495a-b8e7-2f78f5a187f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_meteor_Trump_usa","timestamp":"2020. február. 12. 09:06","title":"Egy óriási meteor jöjjön, vagy Trump újraválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","shortLead":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","id":"20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0967-984a-42ae-a6fb-02becfff3a56","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","timestamp":"2020. február. 12. 13:18","title":"Eltemették Kobe Bryantet és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban a Samsung. A Galaxy S-széria idei csúcsmodelljét jelentő S20 Ultra jó esélyekkel indul az idei tavasz meghódítására.","shortLead":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban...","id":"20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27610d00-4c2f-4d1b-b70c-a027ac23c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","timestamp":"2020. február. 11. 20:00","title":"108 megapixeles kamera és óriási képernyő: megjött a Samsung Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek száma.","shortLead":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek...","id":"20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85429ac2-2433-4f15-beca-e0046b42c457","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","timestamp":"2020. február. 12. 05:36","title":"Már 175 utas kapta el a koronavírust a japán partoknál álló üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]