[{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széles körben váltott ki hatalmas felháborodást a Nemzeti alaptanterv legújabb változata. Kritikusai szerint politikai szempontok írták felül benne a szakmai elgondolásokat. ","shortLead":"Széles körben váltott ki hatalmas felháborodást a Nemzeti alaptanterv legújabb változata. Kritikusai szerint politikai...","id":"20200216_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_nat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5717eeb8-e581-4735-a8c2-8b576db90892","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_nat","timestamp":"2020. február. 16. 13:18","title":"Egyre nagyobb a NAT elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d595f4-49af-4116-8402-6e14ed03bffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatpreparálási és -kitömési módszerek is segítették a vállalkozást.","shortLead":"Állatpreparálási és -kitömési módszerek is segítették a vállalkozást.","id":"202007_nem_nonek_azegig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26d595f4-49af-4116-8402-6e14ed03bffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9842f6ae-db4e-4f4b-b243-afb0acf2c434","keywords":null,"link":"/360/202007_nem_nonek_azegig","timestamp":"2020. február. 16. 08:30","title":"Egyiptomi múmiákkal kezdődött a műfagyártó sikersztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok kétharmada értett egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének

","shortLead":"A magyarok kétharmada értett egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének

","id":"20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512fbfb-131a-4df1-8311-bcd771752233","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","timestamp":"2020. február. 16. 16:16","title":"Nem nyugodtunk bele Trianonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","shortLead":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","id":"20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ae28aa-3f0f-465d-809f-0a080a037b2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","timestamp":"2020. február. 15. 06:41","title":"Véletlenül találták ezt a kiváló 41 éves Ladát, amit most Budapesten árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából kevesebb mint kettőt veszítünk el. Ha nagyobb lesz a hőmérséklet emelkedése, akkor a fajok harmadát, vagy akár felét is elveszíthetjük.","shortLead":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából...","id":"20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8af81ae-a0f1-4f8c-9b41-4f3e6398a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","timestamp":"2020. február. 14. 21:32","title":"Az állat- és növényfajok egyharmada eltűnhet 50 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","shortLead":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","id":"20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c97d94-dadc-468a-8b00-852ebeaec3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. február. 15. 19:25","title":"A kínai befolyástól félti az európai vezetőket Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben az ügyben vitték be, de vasárnap a szexvideó miatt is kiterjesztették ellene az eljárást.","shortLead":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben...","id":"20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470c691-2bc0-4e73-b7a9-62cc3a6a7528","keywords":null,"link":"/elet/20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","timestamp":"2020. február. 16. 11:51","title":"Őrizetbe vették az orosz performanszművészt, aki kirobbantotta a párizsi főpolgármester-jelölt szexbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]