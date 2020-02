Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","shortLead":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","id":"20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9991c-129c-4ee8-a4f3-710ea84b8c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","timestamp":"2020. február. 18. 07:21","title":"Kiutalták az első tízmilliárdot a fővárosi egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f74e-cdf5-4a38-ac38-ef12544938f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a boltok polcaira csak márciusban kerül majd fel a Samsung Galaxy S20 Ultra (ahogy az S20-család többi tagja is), van, aki már most kipróbálta, hogyan dolgozik össze a készülékben lévő akkumulátor a 45W-os gyorstöltővel. Állítólag remekül.","shortLead":"Bár a boltok polcaira csak márciusban kerül majd fel a Samsung Galaxy S20 Ultra (ahogy az S20-család többi tagja is...","id":"20200217_samsung_galaxy_s20_ultra_toltes_45w_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f74e-cdf5-4a38-ac38-ef12544938f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e0271-08ba-49f3-8f02-7d28637d665a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_galaxy_s20_ultra_toltes_45w_gyorstolto","timestamp":"2020. február. 17. 11:03","title":"0-ról 100-ra 58 perc alatt: ilyen gyorsan töltődik fel a Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg a számokban.","shortLead":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg...","id":"20200217_japan_gdp_afa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983b3349-d2be-40bf-b54f-7ffe26e1478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_japan_gdp_afa","timestamp":"2020. február. 17. 08:27","title":" Bezuhant a japán gazdaság, miután 10 százalékra emelték az áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Januárban mindenkinek kellett kapnia a bankjától egy bankszámla-díjkimutatást, ami tételesen megmutatja, 2019 utolsó öt hónapjában mennyit költött bankolásra. Ez sokakat sokkolt, hiszen ekkor szembesültek azzal, mennyit fizettek a készpénzfelvételért, a bankkártya-használatért vagy éppen milyen költséggel járt hitelkeretük fenntartása. Egy konkrét példán keresztül végigvesszük egy átlagosnak számító ügyfél banki költségeit, majd megmutatjuk, miként tud évente akár több tízezer forintot megtakarítani.","shortLead":"Januárban mindenkinek kellett kapnia a bankjától egy bankszámla-díjkimutatást, ami tételesen megmutatja, 2019 utolsó öt...","id":"20200217_Akar_szazezer_forintot_is_lehet_sporolni_egy_bankszamlan_evente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b57e1fc-2505-4bce-b648-125a3f02dbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Akar_szazezer_forintot_is_lehet_sporolni_egy_bankszamlan_evente","timestamp":"2020. február. 17. 08:35","title":"Akár százezer forintot is lehet spórolni egy bankszámlán évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell kezelni – áfaügyekben is.","shortLead":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell...","id":"20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b5dc5-676d-446b-a50b-9b0a0864357b","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","timestamp":"2020. február. 18. 12:04","title":"Az áfaelszámolást is alaposan megbonyolítja a brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","shortLead":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","id":"20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885edca5-a648-42aa-bd06-3f9b232f4f6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","timestamp":"2020. február. 18. 06:41","title":"Eladó egy legendás Ferrari F40, aminek az első tulajdonosa is egy legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce2e03-f97c-4b57-894d-5dd428eee239","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is tartozott a legismertebb márkák közé, de a sok ideig General Motors vállalataként működő Holdent 1856-ban alapították.","shortLead":"Ha nem is tartozott a legismertebb márkák közé, de a sok ideig General Motors vállalataként működő Holdent 1856-ban...","id":"20200217_Megszunik_az_egyik_legregebbi_autogyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddce2e03-f97c-4b57-894d-5dd428eee239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43920d5-dac7-481a-a73b-83b7979f8766","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Megszunik_az_egyik_legregebbi_autogyarto","timestamp":"2020. február. 17. 16:33","title":"Megszűnik az egyik legrégebbi autógyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos figyelemfelkeltés állapotába. Ez pedig idegesítővé válhat nekünk – és a többi felnőttnek is. Philippa Perry brit pszichoterapeuta tanácsai ennek elkerülésére.","shortLead":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos...","id":"20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b807c5-dedd-4900-b192-9bc3f628f593","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","timestamp":"2020. február. 16. 19:15","title":"A gyereket a szülők teszik idegesítővé. Hogyan lépjünk ki az ördögi körből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]