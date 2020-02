Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","shortLead":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","id":"20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79deb22e-4bb4-43c6-aa4f-55ac111a2848","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","timestamp":"2020. február. 18. 05:28","title":"A felvételizőket érintő fontos határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő terveket és EU-s kötelezettségeket sorolt fel a miniszterelnök, gyakorlatilag kivétel nélkül. Ennek ellenére előrelépés igenis lehet, de ahhoz arra is szükség lesz, hogy a kormány sok pénzt és törvényi szigort tegyen a tervek mögé.","shortLead":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő...","id":"20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33cc80d-6c6b-44ce-926a-9fb9ac828bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Csak újrahasznosítás – Megnéztük, mennyi az újdonság Orbán zöld akciótervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","shortLead":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","id":"20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e210b23b-d352-49dc-a46b-5c47d09e256a","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","timestamp":"2020. február. 19. 10:58","title":"Sok német cég megszűnt a minimálbér emelése miatt, de nem bánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad. Ugyanakkor napjainkban sokunk életvitele ezzel nehezen egyeztethető. Miképp lehet feloldani ezt az ellentétet? ","shortLead":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad...","id":"20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712df74b-ea36-4816-ac5d-d7185e51fd36","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","timestamp":"2020. február. 18. 07:30","title":"Stabil háttér, ez az, amire vágyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd","c_author":"","category":"360","description":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is elrepíthetik a Marsra.","shortLead":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is...","id":"20200219_Elektromos_bakteriumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216046f-8142-4797-923f-a3381bf76ecf","keywords":null,"link":"/360/20200219_Elektromos_bakteriumok","timestamp":"2020. február. 19. 10:05","title":"Nem beszélnek a levegőbe, abból áramot termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","shortLead":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","id":"20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89ae12-4161-4cc5-a553-3efa92d59be6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","timestamp":"2020. február. 18. 10:10","title":"Olimpiai aranyat nyert egy komáromi cukrász egy majmos öregemberrel (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974f05b3-4227-46f4-affb-97b4d0fef87e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen más stílusban oldotta meg a feladatot a két versenyző. ","shortLead":"Egészen más stílusban oldotta meg a feladatot a két versenyző. ","id":"20200218_Ki_parkol_gyorsabban_egy_autos_kaszkador_vagy_az_automata_parkoloasszisztens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974f05b3-4227-46f4-affb-97b4d0fef87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb225f9-358b-486c-b7d8-719dd169df5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Ki_parkol_gyorsabban_egy_autos_kaszkador_vagy_az_automata_parkoloasszisztens","timestamp":"2020. február. 18. 10:39","title":"Ki parkol ügyesebben: egy autós kaszkadőr vagy az automata parkolóasszisztens?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit két hajléktalan bántalmazása miatt halált okozó testi sértés bűntettével és más bűncselekménnyel gyanúsítanak.\r

\r

","shortLead":"Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit két hajléktalan bántalmazása...","id":"20200217_letartoztatas_hajlektalan_emberoles_nepfurdo_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ac217-f02f-43f8-8aca-32b0792c7fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_letartoztatas_hajlektalan_emberoles_nepfurdo_utca","timestamp":"2020. február. 17. 22:14","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint halálra vert egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]