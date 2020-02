Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált az elnökjelöltségért folyó előválasztási küzdelemben. A jogásznő eddig minden választást megnyert, amin indult, most azonban sokkal nehezebb dolga lesz.","shortLead":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált...","id":"202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e513218-d06d-4b7b-99d6-15fe96c8a096","keywords":null,"link":"/360/202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","timestamp":"2020. február. 24. 14:00","title":"Volt szerelmeit is képes megpumpolni a humoros demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","shortLead":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","id":"20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072704a7-2f3f-406d-aa52-1a5680c30118","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. február. 23. 16:48","title":"Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","shortLead":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","id":"20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e06e6b0-9bbc-4d74-93d6-562a04eac9f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","timestamp":"2020. február. 25. 06:41","title":"Vasárnaptól vége a 140 km/h-s száguldásnak az osztrákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafb089d-b56e-470e-b1e1-da49b97baf1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest egykori legendás focistája 81 évet élt.","shortLead":"Az Újpest egykori legendás focistája 81 évet élt.","id":"20200224_Meghalt_Gorocs_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafb089d-b56e-470e-b1e1-da49b97baf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e75e260-7629-464c-926e-24e33a8295e6","keywords":null,"link":"/sport/20200224_Meghalt_Gorocs_Janos","timestamp":"2020. február. 24. 09:18","title":"Meghalt Göröcs János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"José Andrés alapítványának, a World Central Kitchennek a stábja főzött a Jokohama kikötőjében veszteglő Diamond Princess utasaira. ","shortLead":"José Andrés alapítványának, a World Central Kitchennek a stábja főzött a Jokohama kikötőjében veszteglő Diamond...","id":"20200224_A_koronaviruskarantenban_ragadt_hajoutasokat_Jose_Andres_topsef_segelycsapata_etette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe0b607-35e6-4079-8225-10d2c72b5642","keywords":null,"link":"/elet/20200224_A_koronaviruskarantenban_ragadt_hajoutasokat_Jose_Andres_topsef_segelycsapata_etette","timestamp":"2020. február. 24. 12:24","title":"A karanténban ragadt hajó utasait egy topséf segélycsapata etette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal (COVID-19), és hatan vesztették életüket a fertőzés miatt kialakult betegségben – írja a Corriere della Sera.","shortLead":"Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal (COVID-19), és hatan vesztették...","id":"20200224_koronavirus_fertozes_halottak_szama_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a19b3c-0a87-4f23-89bb-e9a4440ceccd","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_fertozes_halottak_szama_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 24. 16:02","title":"Már hat halottja van a koronavírus-fertőzésnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","shortLead":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","id":"20200224_szel_riasztas_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31064ab8-d664-4956-a709-12c7c4f86937","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_szel_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 24. 05:26","title":"Narancs riasztást adtak ki a szélvihar miatt, a vasúti menetrend is borul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról számoltak be.","shortLead":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról...","id":"20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03231aa8-456d-4f3c-8beb-16bb24fc4a9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","timestamp":"2020. február. 24. 07:25","title":"Koronavírus: több kínai tartomány csökkentette a készültségi fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]