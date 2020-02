Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4584437-3959-4936-9eaf-8477bbb58580","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Ki ne esett volna már legalább egyszer abba a hibába, hogy egy stresszesebb, hajtósabb időszakban az alváson és a pihenésen próbált spórolni a munka javára? Már csak azért is érdemes más stratégiát választani, mert a legcsekélyebb alváshiány is jelentősen rontja a hatékony munkavégzéshez szükséges képességeket. ","shortLead":"Ki ne esett volna már legalább egyszer abba a hibába, hogy egy stresszesebb, hajtósabb időszakban az alváson és...","id":"sedacurforte_20200224_alvas_almatlansag_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4584437-3959-4936-9eaf-8477bbb58580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f15705-19ed-49a2-8dd0-fd5b54e70e72","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200224_alvas_almatlansag_tippek","timestamp":"2020. február. 24. 07:30","title":"5 tény az alvásról: Tippeket adunk, hogy elkerülje az álmatlanságot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során előfordulhatnak a szakember szerint.","shortLead":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során...","id":"20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb943-8982-454c-b142-c02b3435d44b","keywords":null,"link":"/elet/20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","timestamp":"2020. február. 24. 15:06","title":"Több szól a ketogén diéta ellen, mint mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","shortLead":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00066a7f-379c-4468-a2d5-23102bc63b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","timestamp":"2020. február. 24. 21:38","title":"Zokogtak az Olaszországból hazatérő diákok, amikor megtudták, hogy karantén vár rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte fennakadásokat okoz a koronavírus-járvány, a fontosabb tőzsdei indexek zuhannak, és várhatóan még többet fognak esni.","shortLead":"Világszerte fennakadásokat okoz a koronavírus-járvány, a fontosabb tőzsdei indexek zuhannak, és várhatóan még többet...","id":"20200224_A_vilag_tozsdei_is_aldozataul_estek_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8136721-74c0-4ee1-94df-e0fe7c6e292d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_A_vilag_tozsdei_is_aldozataul_estek_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 24. 17:30","title":"A világ tőzsdéi is áldozatául estek a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió...","id":"20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68b2b1-47ef-4255-9bea-1798b6723751","keywords":null,"link":"/sport/20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","timestamp":"2020. február. 24. 19:24","title":"Másodszor is kikapott Babos Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","shortLead":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","id":"202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900aee25-9e37-4235-86c7-fc7f1e868aea","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","timestamp":"2020. február. 25. 10:00","title":"Ez a könyv arról szól, hogy a létezésnek nincs célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft úgy döntött, mobilokra is elérhetővé teszi a windowsos PC-ket védő Defender szolgáltatását, ami a független ítészek szerint több mint remek vírusirtó.","shortLead":"A Microsoft úgy döntött, mobilokra is elérhetővé teszi a windowsos PC-ket védő Defender szolgáltatását, ami a független...","id":"20200224_microsoft_windows_defender_ios_android_virusirto_mobilokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a44aab-abd2-455e-81b7-726e7b092602","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_microsoft_windows_defender_ios_android_virusirto_mobilokra","timestamp":"2020. február. 24. 17:23","title":"Mobilokra is kiadja a Microsoft a Windows Defendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 88 éves férfi halt meg Lodiban.","shortLead":"Egy 88 éves férfi halt meg Lodiban.","id":"20200224_Mar_ot_aldozata_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75610b21-e2a6-488e-a705-6ecec88ee3e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Mar_ot_aldozata_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 24. 12:29","title":"Már öt áldozata van Olaszországban a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]