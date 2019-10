Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f62af1ae-b58d-4d77-9f0a-fb2002f6fc07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Francia rendőrök ezrei tüntettek szerdán Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, valamint a jobb munkakörülményekért.","shortLead":"Francia rendőrök ezrei tüntettek szerdán Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, valamint a jobb...","id":"20191002_Tobb_ezer_rendor_tuntetett_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62af1ae-b58d-4d77-9f0a-fb2002f6fc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c08ea86-ec97-4e3d-a9e4-4ee3098f9b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Tobb_ezer_rendor_tuntetett_Parizsban","timestamp":"2019. október. 02. 16:40","title":"Több ezer rendőr tüntetett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi otthonukat, ezért ha van rá lehetőségük, a meglévő ingatlanjukat bővítik inkább. Erre csok vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek. De mi számít bővítésnek a csok szempontjából, milyen számlákat kell benyújtani, és hogyan kell a csok-ot bővítés esetén megigényelni? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat. ","shortLead":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi...","id":"20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b361e-dcc7-4ee9-b7f9-8249790f8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","timestamp":"2019. október. 01. 14:51","title":"Hogyan és kik igényelhetnek csok-ot lakás- vagy házbővítésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter a Hungrail vasúti konferencián reagált a vasút a média által ért kritikáira. Szerinte egyrészt azért van ez, mert közelednek a választások, másrészt mert most történik valami.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter a Hungrail vasúti konferencián reagált a vasút a média által ért kritikáira...","id":"20191001_Palkovics_2010_elott_nem_erte_ennyi_kritika_a_vasutat_de_akkor_nem_is_tortent_semmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53dadc0-326b-4fff-8700-d32d16640901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Palkovics_2010_elott_nem_erte_ennyi_kritika_a_vasutat_de_akkor_nem_is_tortent_semmi","timestamp":"2019. október. 01. 10:33","title":"Palkovics: 2010 előtt nem érte ennyi kritika a vasutat, de akkor nem is történt semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daafe1fe-39f7-4423-9332-83e105d53f9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar atléta egyetlen centiméterre volt az ezüstéremtől.","shortLead":"A magyar atléta egyetlen centiméterre volt az ezüstéremtől.","id":"20191003_atletika_vilagbajnoksag_doha_kalapacsvetes_bronzerem_halasz_bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daafe1fe-39f7-4423-9332-83e105d53f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a04f334-0e12-4941-a44e-facde446ec35","keywords":null,"link":"/sport/20191003_atletika_vilagbajnoksag_doha_kalapacsvetes_bronzerem_halasz_bence","timestamp":"2019. október. 03. 05:26","title":"Világbajnoki bronzérmet nyert a kalapácsvető Halász Bence ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","shortLead":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","id":"20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd027a-c325-4771-9a46-0ca3b571ec24","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","timestamp":"2019. október. 01. 07:23","title":"Trump szerint le kellene tartóztatni azt, aki a felmentését szorgalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok szülő úgy érzi, nagy a nyomás rajta, hogy tökéletes legyen. Pedig a leginkább úgy lehetünk jó szülők, ha nem akarunk mindenáron kiválóak lenni.","shortLead":"Sok szülő úgy érzi, nagy a nyomás rajta, hogy tökéletes legyen. Pedig a leginkább úgy lehetünk jó szülők, ha nem...","id":"20191001_Miert_elegendo_eleg_jo_szulonek_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a34ecb-4c51-4a16-972b-7d61a666fc0c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191001_Miert_elegendo_eleg_jo_szulonek_lenni","timestamp":"2019. október. 01. 14:15","title":"Miért elegendő csupán „elég jó” szülőnek lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak Trócsányi bukásáról. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak...","id":"20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f8087e-57d4-4549-8bfb-ebc101e956d1","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártó az USA-ban védte a sajtószabadságot, elhunyt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","shortLead":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","id":"20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2bf6-c0d8-49f1-bd69-ed33a11d0fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","timestamp":"2019. október. 02. 06:41","title":"Itt a négy évszakos gumik legfrissebb tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]