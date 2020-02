Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh Szilárdról külön fotóválogatást gyűjtött Ceglédi Zoltán, amiből a rezsiharcosról azt is megtudhatjuk, melyik a kedvenc betűje a keresztrejtvényben. ","shortLead":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh...","id":"20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811000c3-ee29-4525-ad5a-aa08e7ef071a","keywords":null,"link":"/360/20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","timestamp":"2020. február. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Feszül a duci slim fit a Fidesz-vezérkaron, csak Németh Szilárdon tart ki a sátorvászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balogh János meg nem tartott eseményről állíttatott ki számlát.","shortLead":"Balogh János meg nem tartott eseményről állíttatott ki számlát.","id":"20200225_itelet_vesztegetes_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d788f-522b-493c-8e5a-04df04205a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_itelet_vesztegetes_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos","timestamp":"2020. február. 25. 14:01","title":"Jogerősen elítélték az Országos Roma Önkormányzat elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zokogtak a magyar diákok, akik karanténba kerültek, Észak-Itáliában Milánót fenyegeti leginkább a koronavírus, szándékosan hajtott a tömegbe a német férfi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Zokogtak a magyar diákok, akik karanténba kerültek, Észak-Itáliában Milánót fenyegeti leginkább a koronavírus...","id":"20200225_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9805bb9-7323-427c-b88a-4291919498ee","keywords":null,"link":"/360/20200225_Radar360","timestamp":"2020. február. 25. 08:00","title":"Radar360: Nem igazi bért kapó tanárok, magához térő Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","shortLead":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","id":"20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce39ada-46b3-4060-8a85-43f7bdc154ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","timestamp":"2020. február. 26. 14:51","title":"A pizzakapcsolat oldja meg a CDU válságát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is. \r

\r

","shortLead":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is...","id":"20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf7d99d-d9a9-4e90-82d4-e8ee419ca223","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. február. 26. 06:00","title":"Eltűnt egy 12 éves lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány ellen készített oltóanyagot egy amerikai gyógyszergyártó cég. 20-25 önkéntes vállalta, hogy kipróbálja, ér-e valamit.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellen készített oltóanyagot egy amerikai gyógyszergyártó cég. 20-25 önkéntes vállalta...","id":"20200225_oltoanyag_koronavirus_jarvany_ellenszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e7de89-0e83-4336-b96a-7f0d9bdfe2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_oltoanyag_koronavirus_jarvany_ellenszer","timestamp":"2020. február. 25. 19:03","title":"Elkészült az első oltóanyag a koronavírus ellen, de lehet, hogy nem is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","shortLead":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","id":"20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0dbf89-7074-4229-88de-78a04a27c08f","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","timestamp":"2020. február. 26. 11:59","title":"Nem kapnak kártérítést a bicskei gyermekotthonban molesztált fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek arcmaszkot (elsősorban Kínában), hogy semmi fura nincsen egy ilyen kiegészítőben.","shortLead":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek...","id":"20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f3e694-1bf3-402a-8d17-64be1d3dcec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","timestamp":"2020. február. 26. 14:03","title":"Kitalált valamit a Xiaomi: jöhet az okosmaszk, amelynek sokan vennék hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]