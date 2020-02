Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországban 300 fölé emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké nem nőtt. Németországban is újabb esetekre bukkantak. San Franciscóban egészségügyi vészhelyzetet hirdettek a vírus terjedése miatt. A járványról minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Olaszországban 300 fölé emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké nem nőtt. Németországban is újabb...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09a9b3-0c1c-4f8a-91b8-36fc4b209189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","timestamp":"2020. február. 26. 09:45","title":"Öt magyar karanténban Tenerifén, vészhelyzet San Franciscóban – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára, a befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő módszer egyik hazai megalkotója.","shortLead":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára...","id":"20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfc5350-5aad-4a0f-9199-a8a30a5a3308","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","timestamp":"2020. február. 24. 14:54","title":"A népszerű irodalomkönyvek szerzője nem engedi, hogy az állam dolgozza át műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","shortLead":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","id":"20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7454606-2e0b-413d-ba33-1cc61859b493","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Olykor elég egy kis doboz a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált az elnökjelöltségért folyó előválasztási küzdelemben. A jogásznő eddig minden választást megnyert, amin indult, most azonban sokkal nehezebb dolga lesz.","shortLead":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált...","id":"202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e513218-d06d-4b7b-99d6-15fe96c8a096","keywords":null,"link":"/360/202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","timestamp":"2020. február. 24. 14:00","title":"Volt szerelmeit is képes megpumpolni a humoros demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar kormány és az osztrák Rail Cargo Group megállapodjon a Rail Cargo Hungaria részleges visszavásárlásáról.","shortLead":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar...","id":"20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5260f6e2-df04-44b4-b412-eb02469f740a","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","timestamp":"2020. február. 25. 06:18","title":"Bevásárolná magát a magyar állam a Rail Cargo Hungariába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi...","id":"20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a85c590-8c6c-4abc-b4c3-31b2efc1bb28","keywords":null,"link":"/sport/20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","timestamp":"2020. február. 24. 20:59","title":"Nagy meccsen kapott ki Fucsovics Monfilstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

","shortLead":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

","id":"20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c1da-cee1-4018-b4da-886377b9b2a0","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 15:25","title":"A koronavírus betesz néhány ingyenes külföldi nyelvtanfolyamnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egészségügyi Világszervezetet és kutatóintézeteket támogatnak az EU kasszájából elkülönített pénzzel.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetet és kutatóintézeteket támogatnak az EU kasszájából elkülönített pénzzel.","id":"20200224_76_milliard_forintot_ad_az_EU_a_koronavirusjarvany_visszaszoritasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420ad525-099e-4496-9221-2756e21b8c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_76_milliard_forintot_ad_az_EU_a_koronavirusjarvany_visszaszoritasara","timestamp":"2020. február. 24. 11:58","title":"76 milliárd forintot ad az EU a koronavírus-járvány visszaszorítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]