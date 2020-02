Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első helyezettje. ","shortLead":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első...","id":"20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7932e463-f4cd-4410-8415-aa59007a600d","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","timestamp":"2020. február. 25. 07:28","title":"A győzteseknél jobban járt a zsűri Rogánék fotópályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak védelmet, nehézséget is jelent: a Google alkalmazások ezekről a telefonokról is hiányoznak.","shortLead":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak...","id":"20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afb759-66af-45b7-a287-6c3422a57038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","timestamp":"2020. február. 25. 14:03","title":"Erős hardverrel és egy nagy kompromisszummal jön a Honor új csúcsmobilja, a View 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b240758a-78e4-40b9-9334-3181c059ef63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a Toyotából egy picivel kevesebb készült, mint például a Corollából. És ez meg is látszik az árán.","shortLead":"Ebből a Toyotából egy picivel kevesebb készült, mint például a Corollából. És ez meg is látszik az árán.","id":"20200225_japan_elso_szupersportkocsija_elado_egy_53_eves_toyota_2000gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b240758a-78e4-40b9-9334-3181c059ef63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a36f93d-8f4a-4aef-84e2-cf42f9624804","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_japan_elso_szupersportkocsija_elado_egy_53_eves_toyota_2000gt","timestamp":"2020. február. 25. 11:21","title":"Japán első szupersportkocsija: eladó egy 53 éves Toyota 2000GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7881e99-795f-49a0-a4b0-6ffec25b5021","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A milánói Európa-liga-visszavágót nézők nélkül rendezik meg a fertőzés gyors olaszországi terjedése miatt.","shortLead":"A milánói Európa-liga-visszavágót nézők nélkül rendezik meg a fertőzés gyors olaszországi terjedése miatt.","id":"20200225_zart_kapus_meccs_internazionale_ludogorec_europa_liga_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7881e99-795f-49a0-a4b0-6ffec25b5021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2610765-82ce-4cfa-8b5d-c79d52ff5e7d","keywords":null,"link":"/sport/20200225_zart_kapus_meccs_internazionale_ludogorec_europa_liga_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 10:31","title":"Zárt kapus lesz a koronavírus-járvány miatt az Inter–Ludogorec-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","shortLead":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","id":"20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb395d5d-2299-4dfb-a434-6a42e572cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","timestamp":"2020. február. 25. 09:25","title":"Nem lett egy szerény autó a vadonatúj Vokswagen Touareg R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető periódusa volt, új életszakaszába lépett. Hont András cikksorozatának 4., befejező része.","shortLead":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető...","id":"20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a177d27-2c3c-4784-82a0-f221d80afc45","keywords":null,"link":"/360/20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:00","title":"Hont: Változóban az Orbán-rendszer: ami nincs ellenére, az van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat arab országban is megjelent a kór, a betegek mind jártak korábban Iránban.","shortLead":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat...","id":"20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e4895-cca4-49c1-9581-8f8f3f6c3ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 25. 14:36","title":"Dél-Koreában már majd ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]