A kínai koronavírus terjedésének egyik gazdasági következménye a már Magyarországon is pánikszerűen egyre jobban eluralkodó élelmiszer felvásárlás. De úgy tűnik, egyúttal új termékek kiötlésére is ösztönöz. Egy vietnami pékség például óriásit tarol találmányával: a sárkánygyümölcs kenyérrel.

A Ho Si Minh-városi ABC pékség és hálózata egyáltalán nem panaszkodik az egyre növekvő vásárlási lázra. Hamar elfogy a naponta sütött 20 ezer kenyere. Az igény akkora, hogy korlátozni kellett a vevők vásárlását, alkalmanként egy személy csak ötöt vehet a rózsaszínű kenyérből.

A gazdasági kényszer és koronavírus járványos terjedése "szülte" az új kenyérfajtát. Ugyanis a járvány miatt egyre nagyobb mennyiségben marad vissza Vietnamban a kínaiak által eddig tonnaszámra importált vörös pitaja, az oszlopkaktuszok termése, amit mi leginkább kaktusz- vagy sárkánygyümölcs néven ismerünk.

A hegyekben álló sárkánygyümölcs mozgatta meg a Ho Si Minh-városi pékek fantáziáját. A kenyér tésztájához eddig felhasznált vizet 60 százalékos arányban a turmixolt kaktuszgyümölcs lére cserélték fel. Az eddigi fehérkenyér (bagett) pedig naná, hogy a pitaja természetes festékanyag tartalmától rózsaszínűre változott.

Az új kenyérfajta, amely ropogós héjú, belül foszlós, enyhén gyümölcsös aromájú és csalogató illatú a hírek szerint viharos gyorsasággal kapós lett. A sárkánygyümölcs-kenyér ezúttal is bizonyság arra, hogy a vietnamiak mennyire tudnak alkalmazkodni új, megváltozott körülményekhez. Még akkor is, ha valószínű a rózsaszín kenyér nem tudja pótolni az idegenforgalmi veszteséget, amit a koronavírus kitörése okoz. A turizmus ágazatának veszteségét már most hárommilliárd dolláros bevételi forráskiesésre becsülik.

Hogy egyáltalán mihez esznek kenyeret a vietnamiak? Leginkább semmihez, viszont imádják a bahn mi szendvicset (akárcsak a turisták), azaz a francia örökségből származó, általában roskadásig teletömött bagettet, amely simán helyettesíthet egy főétkezést. Jöhet bele minden, csirkemell filé, darált sertéshús, tépett marha, máj alaposan befűszerezve fokhagymával, chilivel, korianderrel, púpozva fermentált sárgarépával, retekkel, meglocsolva halszósszal. Akkor most még egy kis gyümölcsös aroma is átjárja a rakományt a rózsaszín kenyérben.

Amúgy a sárkánygyümölcsöt nemigen eszik önmagában. Jobban szeretik gyümölcssalátaként natur mogyoróval, kis barnacukorral keverve, zöld citrom levével, rizspálinkával meglöttyintve, és egy csipet chilivel megszórva. Vagy passzírozzák cukorral, tejjel, meg citrusos pürét készítenek belőle sok vízzel, jégkockával turmixolva, .

S persze elmaradhatatlan dekorációs eleme az ünnepi gyümölcskompozicióknak, hiszen a vietnami nevén, thanh long az egyik legnagyobb tiszteletben tartott mitológiai állatukat, a sárkányt szimbolizálja.