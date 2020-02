Hatalmas sor volt a patikánál, mindent kettesével vásároltak fel. Rojtosra beszéltük a szánkat, annyiszor kellett elmondani, hogy nincs kézfertőtlenítő

- meséli pénteki tapasztalatait egy Németországban élő magyar patikus, aki a legfertőzöttebb régióban, Észak-Rajna-Vesztfáliában dolgozik. Péntek estig ugyanis Észak-Rajna-Vesztfáliában 35 koronavírusos beteget regisztráltak, de egyikük sem szorult kórházi ellátásra.

Patikus forrásunk a pénteki rohamot betudta a közelgő hétvégének, de egész héten nagy volt rajtuk a nyomás.

Ahol én dolgozom, ott kedd este jött a hír a fertőzöttről. Szerdán megrohanták a boltokat, felvásárolták a konzerveket, tartós élelmiszert, és aznap a patikába se fértek be az emberek, az utcán állt a sor.

Sokan az összes receptjüket akarták kiváltani, mások fertőtlenítőért és maszkért mentek. Egész héten két extrém esetbe futott bele: egy vevő a teljes készletet fel akarta vásárolni, egy másik pedig hisztériázva követelt három liter kézfertőtlenítőt. Egyikük sem kapta meg, amit akart, hogy jusson másnak is. A hisztérikus vevő 1 db fél literes kiszerelésű üveget kapott, a másik pedig 10 darab sebészmaszkot, amelynek amúgy hatásfoka erősen korlátozott. Mérlegelés ott is van: egy idős, nehezen mozgó betegnek nagyobb tételt is kiadnak. Az ügyeskedőket próbálják kiszűrni, aki többet venne, attól megkérdezik, mire és kinek kell.

Amikor még csak Kínában volt járvány, az itt élő kínaiak próbáltak mindent felvásárolni, hogy haza tudják küldeni a maszkokat. Most az olaszok csinálják ugyanezt. Nekik is csak korlátozott mennyiséget adunk ki.

A patikában ma délelőtt már csak kézfertőtlenítő kendőt lehetett kapni, addigra az összes folyadékot elkapkodták, és hiába rendeltek újabb adagot kedden, péntekre sem érkezett meg a szállítmány. Estére a kendők is elfogytak.

Többen a patikust kérdezgetik, mit tud ajánlani koronavírus ellen. "Erre csak azt tudom mondani, semmit. Változó, hogy ezt hogyan fogadják."

Csak azt tudja mondani, lehet az immunrendszert erősíteni vitaminokkal, illetve van egy orrspray is, ami védőréteget képez az orr nyálkahártyáján, de mindez csak kiegészítő védelem. A krónikus betegeknél - vagy időseknél, gyerekeknél - indokolt lehet a maszk viselése, aki pedig beteg, mindenképp hordja. Az már más kérdés, hogy azt hol szerzi be és mennyiért. A patikában, ahol forrásunk dolgozik, villámgyorsan elfogy, ahogy azokban a barkácsáruházakban is, ahol megfordult az elmúlt napokban. "Szabályosan elkapkodták, olyat is láttam, aki egy 51 eurós maszkkal távozott az egyik áruházból."

A kereslethez a kínálat is alkalmazkodik: a patikában majdnem kétszer annyiért kell eladniuk a legegyszerűbb maszkot, hogy ne bukjanak az üzleten. "Eddig 4,5 euró volt az ára annak a maszknak, ami semmire sem jó, most már 7." Az emberek körében aggodalmat érzékel, pánikot nem. Biztos ami biztos alapon a köhécselő, orrot fújó embertől távolabb állnak a többiek. Németországban az olaszhoz hasonló lezárás nincs, a tartományban kötelező karanénban van saját otthonában ezer ember.

A koronavírusról írt cikkeinket ide kattintva olvashatja.