Nem sokkal az után, hogy Harvey Weinsteint bűnösnek mondta ki egy New York-i bíróság esküdtszéke nemi erőszak és szexuális támadás vádjában, a volt producert mellkasi fájdalmakkal kórházba szállították. Azóta is ott várja a március 11-én esedékes ítélethirdetést, ami kétségtelenül a Me Too mozgalom egyik mérföldköve lesz.

Weinstein szóvivője, Juda Engelmayer, aki másfél órát töltött vele a kórházban, az mondta, a producer nagyon maga alatt van. Nem szeret egyedül lenni, így aztán amikor senki sincs a szobában, csak bámulja a falat.

Weinsteinre akár 29 év börtön is várhat. Az ügyvédei fellebbezésre készülnek.

Harvey Weinsteint mintegy száz nő vádolta meg zaklatással, szexuális támadással és nemi erőszakkal.