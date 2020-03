Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja a brüsszeli Politico a belső levelezésre hivatkozva.","shortLead":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja...","id":"20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760def65-dee6-4a7a-9af7-71c84941e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","timestamp":"2020. március. 02. 08:54","title":"Politico: Engedélyt kell kérni a magyar közmédiában, ha az EU-ról vagy Greta Thunbergről ejtenének szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d912af4-ad13-4b40-bac8-d26e90ecc5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 01. 12:05","title":"Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt egy-egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999fd062-ff84-406b-90f4-44a4c4b8963a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A táblákon és a lufikon kívül a külső kijelzőkre beállították a Köszönjük, Pista! feliratot a 7-es buszon. ","shortLead":"A táblákon és a lufikon kívül a külső kijelzőkre beállították a Köszönjük, Pista! feliratot a 7-es buszon. ","id":"20200301_bucsuztatas_nyugdij_BKV_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=999fd062-ff84-406b-90f4-44a4c4b8963a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41603a2d-1bc7-4ecc-a1c3-20c7d310e8b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_bucsuztatas_nyugdij_BKV_buszsofor","timestamp":"2020. március. 01. 21:00","title":"Megható módon búcsúztatták nyugdíjba vonult kollégájukat a BKV-sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van a ráfutásos balesetek megelőzésében. A motorosoknál ez nem ennyire egyszerű, ezért több tervező a bukósisakba épített féklámpával próbálkozik. ","shortLead":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van...","id":"202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221560dd-d8dc-43c3-bdd8-ca38322231e5","keywords":null,"link":"/360/202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","timestamp":"2020. március. 01. 09:00","title":"Ha minden motoros ilyen bukósisakot viselne, sok baleset lenne elkerülhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé mégis egységes szolgáltatásként jelenik meg. Az Adózóna átnézte, hogy mire érdemes figyelni a számlázásnál.","shortLead":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé...","id":"20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87221bcc-6fab-4dc4-87e3-df401e1de48c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","timestamp":"2020. március. 02. 14:29","title":"Nincsenek könnyű helyzetben a rendezvényszervezők, amikor adózniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","shortLead":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","id":"20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715e57a-71b1-4c92-b81c-721fd1958ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 20:44","title":"Három zónára osztották fel Olaszországot, hogy megfékezzék a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság jövő heti katari nyitóhétvégéjének programjából a király kategóriának számító MotoGP küzdelmeit a koronavírus terjedése miatt bevezetett helyi korlátozások következményeként.","shortLead":"Törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság jövő heti katari nyitóhétvégéjének programjából a király kategóriának...","id":"20200301_Toroltek_a_MotoGP_katari_nyitofutamat_az_olasz_koronavirusfertozesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3fd22d-dda1-4ed3-991d-6fc43d8ba634","keywords":null,"link":"/sport/20200301_Toroltek_a_MotoGP_katari_nyitofutamat_az_olasz_koronavirusfertozesek_miatt","timestamp":"2020. március. 01. 21:59","title":"Törölték a MotoGP katari nyitófutamát az olasz koronavírus-fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","shortLead":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","id":"20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb800e3-8291-40fb-a337-231b41690784","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","timestamp":"2020. március. 02. 12:49","title":"Vígan szalad 280 km/h felett a BMW X4 is az új M3-as motorjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]