Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény, a friss, tiszta levegő nyugalmat áraszt. Az utóbbi évtizedekben számos tanulmány igazolja, hogy jelentős egészségügyi előnyökkel jár a tudatos séta az erdő békés légkörében.","shortLead":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény...","id":"20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4b211a-4002-4d1c-960b-fe4341f4c0e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","timestamp":"2020. március. 03. 07:15","title":"Egyre népszerűbb az erdőfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt a hozzájuk dezertált szocialista polgármesterekről is. Elárulta továbbá, hogy az MSZP három komplett vidéki szervezete szeretne hozzájuk csatlakozni, ő azonban minden erejét latba veti, hogy lebeszélje őket.","shortLead":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt...","id":"20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee48236-20c8-47d5-a28f-0ce7bde57962","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","timestamp":"2020. március. 02. 21:35","title":"Gyurcsány: Három teljes szocialista szervezet akar átlépni hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negatív lett az egyházfő tesztje.","shortLead":"Negatív lett az egyházfő tesztje.","id":"20200303_koronavirus_ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce04b7f-9000-4fd3-9eda-7f0b54407240","keywords":null,"link":"/elet/20200303_koronavirus_ferenc_papa","timestamp":"2020. március. 03. 09:24","title":"Nem koronavírusos Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult, koronavírus-fertőzéssel diagosztizált lányokat szállító busz és taxi sofőrje is. ","shortLead":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult...","id":"20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef41ba-8d27-4414-8279-afe3caa948ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","timestamp":"2020. március. 04. 17:33","title":"Tíz órába telt a cseheknek felderíteni a koronavírusos diáklányok útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","shortLead":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","id":"20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06005fc-a2e3-4bad-93c4-e3aa91a2a595","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","timestamp":"2020. március. 04. 16:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Facebookot, talán már önhöz is megérkezett az új menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és a NATO-tól, hogy bejelentette: kiengedi az unióba tartó menekülteket.","shortLead":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és...","id":"20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811df6e-7a3e-43e5-8d11-65de8802943d","keywords":null,"link":"/360/20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","timestamp":"2020. március. 04. 13:00","title":"Erdogan azért zsarol a menekültekkel, hogy az oroszokat fúrja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","id":"20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c4676-5c35-41df-a07a-034cc6055f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. március. 03. 07:59","title":"775 lóerős gigantikus amerikai pickup, ami sportkocsiként gyorsul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói szerint a támadók a magyar felhasználókat is célba vették.","shortLead":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói...","id":"20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052f5ac-3156-461f-9efd-b0f8b23719f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","timestamp":"2020. március. 03. 08:33","title":"Magyar számítógépeket is becéloztak egy új orosz vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]