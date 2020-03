Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány nyugat-európai terjedése miatt a szervezők jobbnak látták lemondani a keddi rendezvényt.","shortLead":"A koronavírus-járvány nyugat-európai terjedése miatt a szervezők jobbnak látták lemondani a keddi rendezvényt.","id":"20200302_Koronavirus_miatt_lefujtak_a_nemetorszagi_Michelin_Guidegalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72777d2e-a273-47e8-954e-49d6c9ea644f","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Koronavirus_miatt_lefujtak_a_nemetorszagi_Michelin_Guidegalat","timestamp":"2020. március. 02. 13:20","title":"A koronavírus miatt lefújták a németországi Michelin-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Venezuelában világos az üzenet, Nicolás Maduro elnök kiadta az utasítást a nőknek.","shortLead":"Venezuelában világos az üzenet, Nicolás Maduro elnök kiadta az utasítást a nőknek.","id":"20200304_Szuljetek_Szuljetek_Minden_nonek_legyen_hat_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af3e7ef-174e-4753-bc91-82471f65f6cc","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Szuljetek_Szuljetek_Minden_nonek_legyen_hat_gyereke","timestamp":"2020. március. 04. 11:40","title":"„Szüljetek! Szüljetek! Minden nőnek legyen hat gyereke!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8afbe5-d3f6-493e-a818-d019cd1170c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezer menekült torlódott fel a török–görög határon: a törökök már átengedték őket, a görögök viszont nem engedik őket tovább, így lényegében a két ország között ragadtak. Gyors megoldás nem várható, az EU a hétre hívta össze a külügyminiszterek tanácsát, az Európai Tanács vezetője kedden látogat a határhoz.","shortLead":"Több tízezer menekült torlódott fel a török–görög határon: a törökök már átengedték őket, a görögök viszont nem engedik...","id":"20200302_menekultek_torokorszag_gorogorszag_erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8afbe5-d3f6-493e-a818-d019cd1170c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2622e-7b9e-4e3a-afcd-f5740d82b3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_menekultek_torokorszag_gorogorszag_erdogan","timestamp":"2020. március. 02. 15:06","title":"Csőbe húzta az Európai Uniót Erdogan a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","shortLead":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","id":"20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0dddc-5f6c-41c6-9807-df7bf81681a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","timestamp":"2020. március. 02. 12:05","title":"A kormány hadat üzent a kishitűségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem jelentene semmit.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem...","id":"20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c1cc3-e8a9-46c2-ab13-28c86ed66534","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","timestamp":"2020. március. 02. 18:45","title":"Üres jogi csűrcsavarás A Mi Hazánk Trianon-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette, hogy gyakorlatilag bezárják a magyar tranzitzónát. Az Európai Unió vizsgálja a lépést.","shortLead":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette...","id":"20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faa4337-636e-4f28-bbd2-24cbea65c469","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","timestamp":"2020. március. 03. 09:09","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság, hogy a magyar kormány lezárta a tranzitzónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Google indított eljárást a magyar állam ellen, miután egymilliárd forint bírságot kapott a regisztrációja elmulasztása miatt. A bíróság szerint a bejelentkezési kötelezettség rendben van, a magyar cégek bírságainál sokkal nagyobb büntetés lehetősége viszont jogsértő.","shortLead":"A Google indított eljárást a magyar állam ellen, miután egymilliárd forint bírságot kapott a regisztrációja...","id":"20200303_Az_EU_Birosaga_szerint_az_unios_jogot_serti_a_Google_magyar_reklamado_miatti_buntetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a421cc4-5ae7-4ff4-a919-8497874a6b64","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Az_EU_Birosaga_szerint_az_unios_jogot_serti_a_Google_magyar_reklamado_miatti_buntetese","timestamp":"2020. március. 03. 10:05","title":"Az EU Bírósága szerint az uniós jogot sérti a Google magyarországi büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]