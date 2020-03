Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapok egyik legrosszabb adatát produkálta a magyar ipar, de a decemberi zuhanás után már szerény növekedéssel sikerült zárni a januárt.","shortLead":"Az elmúlt hónapok egyik legrosszabb adatát produkálta a magyar ipar, de a decemberi zuhanás után már szerény...","id":"20200306_Alig_javult_a_magyar_ipar_teljesitmenye_de_legalabb_nem_zuhan_tovabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b479a-c40a-4acd-8802-7f25c5a26c00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Alig_javult_a_magyar_ipar_teljesitmenye_de_legalabb_nem_zuhan_tovabb","timestamp":"2020. március. 06. 10:38","title":"Alig javult a magyar ipar teljesítménye, de legalább nem zuhan tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","shortLead":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","id":"20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac2e5-7298-4106-b0d3-4e5e064721d4","keywords":null,"link":"/sport/20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","timestamp":"2020. március. 04. 21:30","title":"Kilencven öltéssel varrták össze egy NHL-hatvéd szemhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli tárlata / Élet az internet után – kiállítás a Ludwig Múzeumban / Miért fáj nekünk a NAT? – vizuális kultúra a Nemzeti alaptantervben / „Én elmentem a vásárba…” – műkereskedelemről művészszemmel / A Szent Mókus, a dakszli és a spiritus rector – a Hollósy-iskola Münchenben / Névtelenség kizárva – új törvény a műtárgypiacon

","shortLead":"Műértő Power 50 – a hazai szcéna legbefolyásosabb szereplői 2019-ben / Napfény a ház falán – Edward Hopper bázeli...","id":"20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3895086f-89ce-491f-bf53-33b955bf3037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0db8a-7103-40fb-89d6-ad9e816ebf10","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200303_Megjelent_a_Muerto_2020_marciusi_lapszama","timestamp":"2020. március. 06. 10:25","title":"Megjelent a Műértő 2020 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész lovas képzéssel tenné jobbá a fiatalokat, a férfienergia és a női odaadás pedig szerinte a családokra is jól hat.","shortLead":"A színész lovas képzéssel tenné jobbá a fiatalokat, a férfienergia és a női odaadás pedig szerinte a családokra is jól...","id":"20200304_Pinter_Tibor_A_lovas_kepzestol_a_fiukban_kialakulna_a_ferfi_energia_a_lanyokban_a_noi_odaadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e0dc6f-b1b9-4105-a13e-737a1c82f41b","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Pinter_Tibor_A_lovas_kepzestol_a_fiukban_kialakulna_a_ferfi_energia_a_lanyokban_a_noi_odaadas","timestamp":"2020. március. 04. 16:37","title":"Pintér Tibor lovakkal indítaná be a férfienergiát és a női odaadást a fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintos vis maior keretet hozott létre a Magyar Turisztikai Ügynökség a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére.","shortLead":"Egymilliárd forintos vis maior keretet hozott létre a Magyar Turisztikai Ügynökség a koronavírus miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200306_koronavirus_turizmus_mtu_visszaeses_vis_maior_keret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b844a12-4c63-49f1-b3a6-0849bd00e0de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_koronavirus_turizmus_mtu_visszaeses_vis_maior_keret","timestamp":"2020. március. 06. 13:27","title":"Koronavírus: a Budapestre tervezett utak ötödét már lemondták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","shortLead":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","id":"20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6171d9-b516-47af-b753-d4716b856e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","timestamp":"2020. március. 04. 14:44","title":"Hat autó csúszott egymásba a 84-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","shortLead":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","id":"20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918a119-3bad-4aa6-bbfa-d842452ea656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 12:06","title":"Vizsgálatot indít a Médiatanács Niedermüller kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdc2c3a-7c9c-4308-9070-2da5504f036a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az embereknek és államoknak is fontos sok óvintézkedést tenniük a koronavírus-járványban, hogy idővel sikerüljön ésszerűsíteni a félelmet az ismeretlentől.","shortLead":"Az embereknek és államoknak is fontos sok óvintézkedést tenniük a koronavírus-járványban, hogy idővel sikerüljön...","id":"20200306_egeszsegugy_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bdc2c3a-7c9c-4308-9070-2da5504f036a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9524b8df-5d19-417e-bb38-96b42ccd7544","keywords":null,"link":"/360/20200306_egeszsegugy_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. március. 06. 13:00","title":"Angela Merkelnek még épp időben szóltak, milyen veszélyes a kézfogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]