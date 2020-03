Visszatért a tél a Pilisbe – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt az előválasztási kampányból. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt...","id":"20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b362c203-d0dd-49ba-b23e-1c5e08c6bca7","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","timestamp":"2020. március. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán fegyelmezettséget kér, szigor jön a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Aki Kínából, Iránból, Dél-Koreából, Japánból, Olaszországból vagy Hongkongból érkezik, alaposan át kell alakítania a programját.\r

","shortLead":"Aki Kínából, Iránból, Dél-Koreából, Japánból, Olaszországból vagy Hongkongból érkezik, alaposan át kell alakítania...","id":"20200305_A_Metropolitan_Opera_karanten_koronavirussal_fertozott_helyekrol_erkeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdbbddc-3799-407c-855a-d281c55fa83a","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_A_Metropolitan_Opera_karanten_koronavirussal_fertozott_helyekrol_erkeztek","timestamp":"2020. március. 05. 10:59","title":"A Metropolitan karanténba küldi a necces helyről érkező művészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c03340-ffcb-41ba-af5f-0d126b3dde3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három hónap alatt feltérképeznek minden magyaroszági utat, nézik a Kresz-táblákat és az útburkolati jeleket is, ami nélkülözhetetlen az önvezető autók fejlesztéséhez. ","shortLead":"Három hónap alatt feltérképeznek minden magyaroszági utat, nézik a Kresz-táblákat és az útburkolati jeleket is, ami...","id":"20200306_A_Google_utan_a_Here_autoi_is_vegigjarjak_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c03340-ffcb-41ba-af5f-0d126b3dde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00e353a-d700-4f30-ae12-fefe2674d927","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_A_Google_utan_a_Here_autoi_is_vegigjarjak_az_orszagot","timestamp":"2020. március. 06. 10:50","title":"A Google után a Here autói is végigjárják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton. ","shortLead":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson...","id":"20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3200e-3d89-4cce-8b9d-6fae01099593","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. március. 04. 20:42","title":"A Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója az egyik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895659f7-3b21-4700-b589-f09754ec3ab2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A perui diplomata 1982 és 1991 között töltötte be az ENSZ főtitkári tisztségét. Százéves korában érte a halál.","shortLead":"A perui diplomata 1982 és 1991 között töltötte be az ENSZ főtitkári tisztségét. Százéves korában érte a halál.","id":"20200305_Meghalt_Javier_Perez_de_Cuellar_egykori_ENSZfotitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895659f7-3b21-4700-b589-f09754ec3ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e2b5a2-0f2b-40a3-a674-9e9394ae582e","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_Javier_Perez_de_Cuellar_egykori_ENSZfotitkar","timestamp":"2020. március. 05. 06:19","title":"Meghalt Javier Pérez de Cuéllar egykori ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","shortLead":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","id":"20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43c699c-8aa8-4a07-88f9-8a7ab449e3e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","timestamp":"2020. március. 05. 09:18","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió egykori épülettömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 7-én kerül a könyvesboltok polcaira Woody Allen önéletrajza. A megjelenése sokáig kétséges volt, mivel a közelmúltban újra a címoldalakra került a rendező elleni évtizedekkel ezelőtti gyerekmolesztálási vád, és több kiadó visszautasította a megjelentetését.","shortLead":"Április 7-én kerül a könyvesboltok polcaira Woody Allen önéletrajza. A megjelenése sokáig kétséges volt, mivel...","id":"20200304_Woody_Allen_oneletrajzot_irt_a_fia_kiborult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcf33ab-7ef7-455c-8a69-ff524547337c","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Woody_Allen_oneletrajzot_irt_a_fia_kiborult","timestamp":"2020. március. 04. 13:33","title":"Woody Allen önéletrajzot írt, a fia kiborult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f005b1-0bfd-42dd-b3dd-45a655be6f36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Black Shark almárkája, amely kifejezetten a játékosokra kalibrált telefonokat készít, előállt a Black Shark 3-mal és a 3 Próval, a kettő között pedig papíron nincs túl sok különbség.","shortLead":"A Xiaomi Black Shark almárkája, amely kifejezetten a játékosokra kalibrált telefonokat készít, előállt a Black Shark...","id":"20200304_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0f005b1-0bfd-42dd-b3dd-45a655be6f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c478790-b0d0-4ed3-a56c-645267f72706","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","timestamp":"2020. március. 04. 11:33","title":"12 GB RAM, óriási akkumulátor: megjött a Xiaomi új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]